Calendario Coppa Italia 2019 | quarti di finale | date | orari e tv delle partite Il

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Grande attesa questa settimana per ididella2018-di calcio. Quattroaffascinanti, in programma tra martedì 29 e giovedì 31 gennaio, che sicuramente regaleranno un grande spettacolo e che riveleranno il nomesemifinaliste. Il regolamento della competizione prevede sfide ad eliminazione diretta fino aidi, mentre il turno successivo si disputerà con gare di andata e ritorno. Lo scorso anno la vittoria è andata alla Juventus, che inha superato il Milan con un rotondo 4-0.Il primo incontro in programma, martedì 29 gennaio, metterà di fronte proprio il Milan di Rino Gattuso e il Napoli di Carlo Ancelotti, nella replica della sfida andata in scena nell’ultima giornata di campionato. Per i partenopei laè senza dubbio uno degli obiettivi stagionali vista anche l’eliminazione dalla Champions ...