Calciomercato Serie B live | Leali- Bizzarri scambio ok | Cremonese e Benevento scatenate

Calciomercato Serie A : niente SPAL - Schelotto torna al Chievo : Due settimane e mezzo fa, vi abbiamo parlato di due possibili ritorni in Italia dalla Premier League: quello di Roberto Pereyra sponda Torino, e quello di Ezequiel Schelotto sponda SPAL. Se i discorsi su Pereyra sono stati rinviati alla prossima finestra di mercato, data l’importanza dell’ex juventino nel momento attuale del Watford, quelli su Schelotto si sono parzialmente concretizzati: l’esterno destro classe ’89 è ...

Calciomercato Serie B e Serie C - conferme sulle Reggina : doppio grande innesto per il Benevento : Calciomercato Serie B e Serie C – Non solo il Calciomercato in Serie A ma anche trattative in Serie B e Serie C, ecco il punto della rosea. Il Benevento piazza due innesti di grande spessore per la categoria, il difensore Caldirola ed il centrocampista Crisetig, il Carpi stringe per Ganz e sfida il Cosenza per Litteri, il Livorno ad un passo da De Luca, la Cremonese spinge per Ceravolo, lo stesso Cosenza prende Embalo. La Juventus ...

Calciomercato Serie A - le trattative nella notte : i nomi del sostituto di Benatia - derby Bologna-Parma : Calciomercato Serie A – Ultimi giorni di Calciomercato e trattative sempre più calde soprattutto per quanto riguarda il campionato di Serie A. Mossa a sorpresa del Parma, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio la società gialloblù ha messo nel mirino Andrea Ranocchia, l’intenzione è quella di piazzare il colpo a giugno ed a parametro zero ma in caso di una cessione il trasferimento potrebbe anticiparsi già a gennaio. Il ...

Calciomercato Serie B e Serie C - altri due innesti per la Reggina : sprint del Catania : Calciomercato Serie B e Serie C – Ultimi giorni caldi di Calciomercato anche per quanto riguarda i campionati di Serie B e Serie C, ecco il punto della rosea sulle ultime trattative. Colpo a sorpresa dell’Ascoli che si è assicurato le prestazioni dell’attaccante Amato Ciciretti, un innesto da novanta per il torneo cadetto e per la porta può arrivare Milinkovic-Savic. Moncini rifiuta il Livorno e firma per il Cittadella, ...

Calciomercato - Jesè potrebbe sbarcare in Serie A : le possibili destinazioni : Jesè Rodriguez potrebbe sbarcare in Italia durante la sessione di Calciomercato invernale, ecco i club della Serie A sulle sue tracce E’ passato da top club come il Real Madrid ed il PSG, senza lasciare il segno, adesso Jesè Rodriguez cerca immediato rilancio, forse in Serie A. Il calciatore spagnolo, attaccante abile a svariare anche sulle fasce, potrebbe infatti sbarcare in Italia nella sessione invernale di Calciomercato. Il Parma ...

Calciomercato Serie B : Cosenza saluta Baclet e punta un big - Salernitana e Livorno attive : Il Calciomercato di Serie B continua ad avere tante novità: nella giornata di ieri sono arrivate tante ufficialità. Le società più attive in queste ore sono Carpi (che ieri ha ufficializzato il giovane centrocampista Coulibaly dall'Udinese), Salernitana (che segue Acampora e ci sta provando in queste ore con bomber Calaiò seguito da diversi club di Serie B), Livorno (che dopo aver ufficializzato l'acquisto di Kupisz è vicinissimo all'attaccante ...

Calciomercato Serie B : caso Pettinari - il Crotone rischia la beffa - tante ufficialità : Il Calciomercato di Serie B torna a far parlare di sé. Ieri sono state tante le ufficialità per le società della cadetteria: l'Ascoli ha preso il trequartista Chajia, Cosenza e Venezia hanno rafforzato la loro difesa con gli arrivi di Hristov e Fornasier. Ufficiale anche il colpo del Carpi che dall'Udinese ha preso il giovanissimo centrocampista Coulibaly. Calciomercato, situazione Pettinari: il Venezia insidia il Crotone L'attaccante del Lecce ...

Calciomercato Serie B e Serie C - oggi Baclet firma con la Reggina : doppio innesto al Lecce : Calciomercato Serie B e Serie C – Sono ore caldissime per quanto il Calciomercato di Serie B e Serie C, ecco il punto sulle trattative dalla rosea. oggi è il giorno di Tumminello al Lecce che aspetta anche Pucciarelli del Chievo. Il Crotone si assicura Machach e Golmet, il Carpi ne prende tre: Crociata, Rolando e Coulibaly. Il Livorno ingaggia Kupisz e ha in prova Izco. Il Perugia chiude per Carraro, il Brescia pensa a Munari, ...

Calciomercato : come cambiano le squadre di Serie B : Il Calciomercato ha certamente cambiato diverse squadre di Serie B e già dal prossimo weekend scenderanno in campo numerosi nuovi acquisti. In realtà ancora non sono state definite molte trattative, ma quelle chiuse con calciatori importanti senza dubbio permetteranno di vedere in campo volti nuovi a molte tifoSerie. Tre nuovi acquisti tutti in campo per il Padova che affronterà in casa l'Hellas Verona. In porta per i padroni di casa ci sarà ...

Calciomercato Serie B e Serie C - Cremonese scatenata : l’ultima idea per l’attacco della Juve u23 : Calciomercato Serie B e Serie C – Si muove anche il Calciomercato di Serie B e Serie C, ecco il punto della rosea e che riguarda le ultime importanti trattative. Si rinforza il Lecce che piazza il colpo Tumminello, scatenata anche la Cremonese, da ufficializzare l’arrivo di Strizzolo ed entro le prossime ore pronto un nuovo assalto all’attaccante Ceravolo, caldo anche il nome di Trotta che piace anche al Brescia. Al ...

Calciomercato Serie A - le bombe nella notte : la Fiorentina tenta il colpaccio - nuovo centrocampista per il Genoa : Calciomercato Serie A – Ultime ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie A, tante trattative pronte ad essere chiuse. Secondo ‘Gianluca Di Marzio’ c’è anche il Napoli sul gioiello Trincao, valuta un investimento di 2 milioni per il prestito più 13 milioni per il riscatto. Si pensa anche alle uscite, Rog sta valutando le proposte da Liga e Bundesliga. La Fiorentina tenta il grande colpo, nel mirino ...

Calciomercato - in Serie B possibile maxi giro di bomber : da Trotta a Ceravolo : Sono tante le società interessate a rafforzare la loro rosa soprattutto in attacco nel Calciomercato invernale. Questa situazione sta creando le condizioni per un possibile maxi-giro di attaccanti. Tra le società coinvolte sicuramente il Lecce (che ne cambierà due), il Brescia, la Cremonese, il Padova, il Benevento ed il Crotone. Tutto parte da Lecce e Crotone: l'attaccante Pettinari è pronto a tornare nel Crotone a titolo definitivo, con i ...

Il Calciomercato oggi – Tutte le trattative in Serie A - sono ore caldissime : Il calciomercato oggi – Ultime ore calde per quanto riguarda il calciomercato di Serie A, in particolar modo a tenere banco è il valzer di attaccanti. Quella di ieri è stata l’ultima partita con la maglia del Milan per Gonzalo Higuain, quasi tutto definito per il passaggio al Chelsea, è arrivato l’ok anche dalla Juventus: prestito di 6 mesi con obbligo di un ulteriore prestito di un altro anno a determinate condizioni. Il Milan ha ...

Calciomercato Serie B : Lucioni al Sassuolo - Ceravolo e Ciofani ancora in trattativa : Sono tante le trattative che sono vicine alla chiusura nel Calciomercato di Serie B. Senza ombra di dubbio i nomi più chiacchierati in queste ore sono quelli del difensore Lucioni del Lecce, dell'attaccante Ceravolo del Parma, dell'attaccante Ciofani del Frosinone. Se per Lucioni si prevede un futuro in Serie A, dopo la faraonica offerta del Sassuolo presentata al Lecce, per i due bomber è molto probabile un futuro in Serie B. Ceravolo è stato ...