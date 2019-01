Calciomercato | le notizie nella notte | scatti di Milan e Spal per l’attacco | visite

calcioweb.eu

: Paratici 'dimentica' la lista della #Juventus al ristorante ? Tra gli obiettivi bianconeri Milinkovic-Savic, Chies… - GoalItalia : Paratici 'dimentica' la lista della #Juventus al ristorante ? Tra gli obiettivi bianconeri Milinkovic-Savic, Chies… - GoalItalia : Si chiama Mohanad #Ali, ha stregato la #Juventus e Paratici vuole battere da subito la concorrenza di Borussia Dort… - GoalItalia : #Buffon compie 41 anni e pensa al rinnovo con il #PSG: 'Si continua quando si è soddisfatti' ????? -

(Di lunedì 28 gennaio 2019)SERIE A – Sono ore caldissime per quanto riguarda il, in particolar modo le squadre del massimo campionato italiano si preparano per gli ultimi botti. In arrivo un nuovo attaccante in casa, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ ilinsiste per Deulofeu ma il Watford non apre ad un trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto e chiede 25 milioni, i rossoneri sono sicuri di riuscire a convincere il club inglese e preparano un nuovo assalto. In mattina tre calciatori hanno sostenuto lemediche con il Genoa: Ivan Radovanovic, Mattia Zennaro e Abdallah Basit, il primo è arrivato per 4 milioni dal Chievo, gli altri saranno rossoblu a partire dalla prossima stagione. Lasta per chiudere per Giaccherini, il Parma prova a chiudere per Laurini.SCARICA GRATIS L’APP DI ...