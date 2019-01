Calciomercato Juventus | da Trincao a Tonali | è già caccia ai migliori giovani RUMORS

Paratici dimentica foglio al ristorante con nomi di calciatori/ Calciomercato Juventus : Savic - Zaniolo e... : Fabio Paratici, secondo Il Tempo, avrebbe dimenticato un foglio al ristorante pieno di nomi di calciatori interessanti che sta facendo molto discutere.

Calciomercato Juventus - in estate possibili colpi Modric e de Ligt (RUMORS) : La Juventus potrebbe essere la regina del mercato anche nella prossima sessione estiva. Fabio Paratici e Andrea Agnelli, infatti, hanno intenzione di costruire una squadra stellare e hanno messo nel mirino un altro top player del Real Madrid, dopo il sorprendente acquisto di Cristiano Ronaldo. Stiamo parlando di Luka Modric, fortissimo centrocampista croato che ha vinto il Pallone d'Oro l'anno scorso. Modric ha trascinato la sua nazionale alla ...

Calciomercato Juventus - tutto fatto per il ritorno di Caceres. Benatia saluta destinazione Qatar : Per un difensore che parte, eccone un altro che arriva. La Juventus si muove parallelamente fra mercato in entrata e quello in uscita. Protagonisti Caceres da una parte e Benatia dall'altra . Per ...

Caceres alla Juventus?/ Calciomercato - accordo con la Lazio : ironia su Twitter per i 'problemi' alla guida : Caceres alla Juventus? Calciomercato, accordo con la Lazio: il difensore è già a Fiumicino e su Twitter è ironia per i suoi 'problemi' alla guida

Calciomercato Juventus - fatta per Caceres : c'è la firma sul contratto : Martin Caceres e la Juventus , la storia può ricominciare. Accordo trovato, il difensore uruguaiano sarà nuovamente un calciatore bianconero. Dopo l'intesa già raggiunta nelle scorse ore, il giocatore ...

Calciomercato Juventus - è fatta per il ritorno di Caceres : mossa a sorpresa dei bianconeri : Calciomercato Juventus – Arriva un altro difensore in casa Juventus considerando la probabile cessione già a gennaio di Benatia ma la mossa del club bianconero può considerarsi assolutamente a sorpresa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ è fatta per il ritorno di Martin Caceres, accordo raggiunto con la Lazio, l’intesa si è trovata sulla cifra di 600mila euro tra i club. L’agente del calciatore è a ...

Calciomercato Juventus : è fatta per il ritorno di Caceres : Il terzino della Lazio Martin Cáceres diventerà un nuovo calciatore della Juventus, con l’argentino che tornerà a Torino per la terza voltaCalciomercato / SERIE A – Colpo a sorpresa della Juventus che, pochi minuti fa, ha ufficializzato il ritorno di Martin Cáceres. Il terzino argentino, ormai fuori dal progetto della Lazio di Simone Inzaghi, raggiungerà a breve Torino, dopo aver firmato il contratto che la dirigenza bianconera ...

Calciomercato Juventus - Cancelo potrebbe andare al Barcellona (RUMORS) : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il Barcellona ha messo nel mirino uno dei migliori giocatori del club bianconero, ovvero Joao Cancelo. Il terzino lusitano, che già si era fatto notare l'anno scorso con la maglia dell'Inter, è stato protagonista di un'ottima prima parte di stagione a Torino ed è diventato un perno fondamentale dell'undici di Massimiliano ...

Calciomercato Juventus - si stringe per Caceres! C’è il si del giocatore : La Juventus non vuole lasciare libero lo spazio che molto probabilmente lascerà libero il partente Benatia.Accelerata importante della Juventus che stringe per Martin Caceres. La società bianconera negli ultimi due giorni ha sondato diversi difensori per provare a non farsi trovare impreparati in caso di partenza di Medhi Benatia. Sul taccuino di Paratici ci sono Martin Skrtel del Fenerbahce e Bruno Alves del Parma. In queste ultime ore, ...

Calciomercato Juventus / Ultime notizie : Skrtel e Garay altri due nomi per sostituire Benatia : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: Benatia ormai è un ex bianconero, ci sono anche Skrtel e Garay tra i possibili eredi del marocchino.

Calciomercato Juventus : Mata nuovo obiettivo - spiraglio per Ramsey a gennaio (RUMOURS) : Il Calciomercato della Juventus non è solo Benatia, con cui continua il braccio di ferro, oppure i sogni Marcelo, Isco, Pogba. Nelle ultime ore è uscito un nome nuovo per la prossima estate, si tratta di Juan Manuel Mata, in scadenza di contratto con il Manchester United. Sempre in Inghilterra sembra che l’Arsenal abbia abbassato le richieste per cedere subito Ramsey. Mata è la nuova idea per il Calciomercato della Juventus Il Calciomercato ...

Calciomercato Juventus - bianconeri in lizza per Werner : Come riportato dal 'Corriere dello Sport', a Werner sarebbe stata proposta una clausola di uscita particolare, dall'ammontare di 70 milioni di euro a condizione che ad esercitarla siano dieci club ...

Calciomercato Juventus/ Ultime notizie : Benatia all'Al Duhail - per sostituirlo clamoroso ritorno di Caceres? : Calciomercato Juventus, Ultime notizie: Benatia ormai è un ex bianconero, bloccato per questo l'ex Caceres. Intanto si riflette sul futuro di Audero.

Calciomercato Juventus - Benatia verso l’addio. Quattro nomi per sostituirlo : Calciomercato Juventus – Mehdi Benatia sarebbe il giocatore bianconero più vicino a dire addio alla Vecchia Signora. Il centrale marocchino sarebbe infatti in pressing sulla dirigenza del club torinese per poter ottenere il via libera alla propria cessione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito ufficiale, la destinazione che apparirebbe in […] L'articolo Calciomercato Juventus, Benatia verso ...