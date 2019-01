Calciomercato Inter | possibile scambio Perisic-Ozil?

Calciomercato Inter - tutti i nomi per il dopo Perisic : la lista di Marotta : Calciomercato Inter, Ivan Perisic ha le valigie pronte sul letto ed un biglietto aereo con destinazione Londra: Marotta cerca il suo sostituto Calciomercato Inter, la cessione di Ivan Perisic sembra essere davvero imminente. Il calciatore ha chiesto la cessione ai nerazzurri, come rivelato ieri da Marotta prima della pessima gara contro il Torino. Adesso il club sta lavorando per trovare un accordo economico con l’Arsenal in modo da ...

Calciomercato - duello Milan-Inter per Carrasco - rossoneri su Deulofeu e Diawara (RUMORS) : Il Calciomercato del Milan non si concluderà con i due arrivi di Paquetà e Piatek. La dirigenza rossonera vuole dare infatti a Gennaro Gattuso un altro rinforzo, che probabilmente sarà un attaccante o un centrocampista. Anche se numericamente, a ben guardare, la mediana rossonera non è in difficoltà, nelle prossime settimane infatti rientrerà Lucas Biglia, il quale è stato fuori per diverso tempo a causa di un infortunio. Calciomercato Milan, ...

Calciomercato Inter – Marotta fa chiarezza : “Perisic ha chiesto la cessione - lo accontenteremo. Carrasco? Se parte Candreva…” : Beppe Marotta fa il punto sul Calciomercato dell’Inter: confermata la richiesta di cessione di Perisic, possibile l’arrivo di Carrasco con Candreva come contropartita Ore calde per il Calciomercato dell’Inter. La richiesta di cessione di Ivan Perisic ha scosso l’ambiente nerazzurro che, nonostante la stagione fra luci e ombre del croato, considera l’esterno ex Wolfsburg come un caposaldo del suo 11 titolare. ...

Calciomercato Inter - Marotta : 'Perisic ha chiesto di essere ceduto - sondaggi per Carrasco' : Prima della partita contro il Torino l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato di Calciomercato, in particolare del futuro di Perisic: " Ha manifestato la volontà di essere ...

Calciomercato Inter - dalla cessione di Perisic e Candreva alla sfida con il Napoli per De Paul : il punto : La formazione nerazzurra starebbe valutando un possibile scambio Candreva-Carrasco con il Dalian Yifang, fissando anche un appuntamento con l’Udinese per De Paul L’Inter fa sul serio per Ferreira Carrasco, proseguendo il proprio pressing per superare la concorrenza del Milan e portare il belga a Milano. Il club nerazzurro starebbe intavolando con il Dalian Yifang uno scambio con Antonio Candreva, sul piede di partenza dopo le ...

Calciomercato Inter - Perisic Arsenal : i Gunners offrono lo scambio con Ozil : Calciomercato Inter – Il club nerazzurro ha ufficializzato nella serata di oggi l’arrivo di Cedric Soares, terzino giunto in prestito con diritto di riscatto dal Southampton. Con la laterale portoghese potrebbe concludersi il mercato in entrata della società meneghina. In realtà però ci potrebbe essere ancora uno spiraglio per quanto riguarda un possibile acquisto. Affinché […] L'articolo Calciomercato Inter, Perisic Arsenal: i ...

Calciomercato - Inter : ufficiale l'arrivo di Cedric - prestito con opzione dal Southampton : La Nazionale portoghese Con la Nazionale portoghese il difensore ha fatto tutta la trafila nelle giovanili, laureandosi vicecampione del mondo con l'Under 20 nel 2011. Gli obiettivi più importanti e ...

Calciomercato Inter - ufficiale : dal Southampton arriva Cedric Soares : MILANO - L' Inter , tramite, un comunicato, ha annunciato che Cedric Soares è un nuovo giocatore nerazzurro. Il difensore 27enne, come si apprende dalla nota del club, "si trasferisce in nerazzurro a ...

Calciomercato Inter - l’Arsenal all’assalto per Perisic : offerto Ozil come contropartita : Ozil per Perisic, questa la proposta dell’Arsenal per portare a Londra il calciatore dell’Inter non proprio nella sua migliore annata nerazzurra Ozil per Perisic, l’Arsenal le prova tutte per portare a Londra l’esterno croato dell’Inter. I nerazzurri, che sinora avevano rigettato offerte attorno ai 40 milioni da parte dell’Arsenal, adesso devono meditare sulla possibilità di avere in cambio un calciatore ...

Calciomercato Inter - ESCLUSIVO Ciccio Valenti : "Il mio sogno è Barella in nerazzurro" : Per parlare del mondo Inter abbiamo contattato il grande tifoso e conduttore radiofonico Ciccio Valenti , che in ESCLUSIVA ha parlato della stagione della 'Beneamata' e di Calciomercato. Qui di ...

Calciomercato Inter - Perisic spinge per l’addio. Marotta fa il prezzo : Calciomercato Inter, situazione Perisic in evoluzione – Doveva essere, nelle intenzioni, una tranquilla sessione di mercato per l’Inter. A pochi giorni dalla chiusura della finestra invernale però rischia di esserci un clamoroso ribaltone che ridisegnerebbe l’attacco di mister Spalletti. Se qualche giorno fa vi avevamo parlato dell’ipotesi di un addio di Perisic, nel corso delle […] L'articolo Calciomercato Inter, ...

Calciomercato Inter - ecco Soares. Duello di mercato con il Milan per Carrasco : Non solo Godin fra gli obiettivi concreti dell'Inter, che ha rafforzato la difesa con l'arrivo di Cedric Soares, terzino destro classe 1991 protagonista in questa prima parte di stagione con la maglia ...

Calciomercato Inter/ Ultime notizie : idea Carrasco se parte Candreva : Calciomercato Inter, Ultime notizie: per l'attacco spunta il nome di Yannick Ferreira Carrasco, si punterà su di lui se dovesse partire Antonio Candreva.