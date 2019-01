Calciomercato | Foggia prende Leali | Lecce accoglie Tumminello e vuole Pucciarelli RUMORS

Calciomercato live : Cosenza e Salernitana hanno scelto il bomber - colpo Foggia : Prosegue con tantissime novità il Calciomercato di Serie B. Nelle ultime ore Il Lecce ha praticamente chiuso l'acquisto dell'attaccante Tumminello dall'Atalanta. Il giovane Tumminello, probabilmente arriverà in prestito secco fino a giugno e il Lecce ha preferito il suo acquisto, puntando su un giovane attaccante di prospettiva, a quello del più esperto Ceravolo che si era vociferato nei giorni scorsi. Bloccata la trattativa in uscita per ...

Calciomercato : a Crotone arriva Pettinari - per il Lecce spunta Ajeti - Foggia-Leali sì : Il Calciomercato è entrato nella sua fase più calda. Da sempre gli ultimi giorni della sessione di mercato, sia quella estiva o quella invernale, sono quelli che regalano più emozioni agli amanti del calcio e agli appassionati di Calciomercato. Finora in serie B sono state pochissime le trattative importanti chiuse: solo tanti prestiti di giovani calciatori e pochi "grandi arrivi" in cadetteria. Tra questi ultimi, si segnala il passaggio del ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le trattative : il Foggia cerca un attaccante - attivissimo il Monza : Calciomercato Serie B e Serie C – Il Calciomercato di Serie B entra sempre più nel vivo ma anche quello di Serie C regala grosse emozioni, ecco il punto della rosea. Il Livorno ha l’ok dell’Empoli per Mraz e ha bussato alla porta a Monachello. Il Lecce continua a pensare a Budimir per l’attacco, il Foggia continua a spingere per Calaiò ma prima deve partire uno tra Mazzeo e Iemmello. L’Ascoli lavora per ...

Calciomercato Serie B e Serie C : Foggia scatenato - colpi di Cremonese e valzer di attaccanti : Calciomercato Serie B e Serie C – Non solo il Calciomercato in Serie A, anche quello di Serie B e Serie C regala spettacolo, ecco tutte le trattative riportate dalla rosea. Cremonese scatenata, è fatta per l’arrivo di Soddimo, per l’attacco si cerca il colpaccio Ciofani. Nuovo obiettivo per la fascia del Verona, si tratta di Martella del Crotone. Il Padova torna su Renzetti, Zenga ha chiesto al Venezia Stoian, ...