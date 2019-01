Calciomercato Empoli | Nikolaou in prestito dall' Olympiacos

Calciomercato Empoli - dall'Ascoli arriva Perucchini : Empoli - L' Empoli , tramite un comunicato, ha annunciato "di aver raggiunto l'accordo con l' Ascoli Calcio 1898 FC SpA per l'acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive ...

Calciomercato Empoli - preso Perucchini dall'Ascoli : Empoli - L' Empoli , tramite un comunicato, ha annunciato "di aver raggiunto l'accordo con l' Ascoli Calcio 1898 FC SpA per l'acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive ...

Calciomercato Empoli : Iachini avrà Pajac : Calciomercato Serie A: il club toscano si è assicurato Marko Pajac dopo aver battuto la concorrenza del Frosinone.Calciomercato Empoli, Pajac/ Come riporta ‘Sky Sport’, manca solo l’ufficialità e Marko Pajac sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Empoli. Il terzino croato rientrato al Cagliari in estate dopo il prestito al Perugia, arriverà con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso ...

Calciomercato Fiorentina - scambio Dragowski-Terracciano con Empoli : FIRENZE - E' arrivata l'ufficialità: Fiorentina ed Empoli hanno annunciato le cessioni incrociate di Bartlomiej Dragowski e Pietro Terracciano . Il primo, portiere polacco classe 1997 si trasferisce ...

Calciomercato - Fiorentina ed Empoli completano uno scambio : Calciomercato, Fiorentina ed Empoli hanno completato un affare che vede due portieri scambiarsi le casacche per il finale di stagione E’ tutto fatto per quanto concerne lo scambio di portieri tra Fiorentina ed Empoli. I due club sono infatti d’accordo per quanto concerne lo scambio di maglie tra Dragowski e Terracciano. Il calciatore polacco prima rinnoverà fino al 2022 con la Fiorentina e poi si accaserà alla corte di Iachini ...

Calciomercato Empoli - dallo Jablonec arriva ?van?ara : Empoli - Colpo in prospettiva per l'Empoli. dallo Jablonec arriva, in prestito, l'attaccante ceco ?van?ara . Questa la nota del club toscano: " L' Empoli FC è lieta di comunicare di aver raggiunto l'...

Calciomercato Fiorentina - visite mediche per Traoré : resta a Empoli fino a giugno : FIRENZE - Questa mattina si sottoporrà alle visite mediche di rito, quindi firmerà il contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2023. Poi Hamed Junior Traorè tornerà a Empoli , perché è lì che ...

Calciomercato Bologna - Falcinelli nel mirino dell'Empoli : La squadra di Beppe Iachini - stando a quanto riportato da 'Sky Sport' - starebbe pensando anche a Falcinelli del Bologna . Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . L'...

Calciomercato Padova - ufficiale : dall'Empoli arriva Lollo : Padova - Alla fine la fumata bianca è arrivata: il Padova ha ufficialmente trovato l'accordo con l' Empoli per la cessione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, del diritto alle prestazioni ...

Calciomercato Empoli - ufficiale : ceduto Piu alla Pistoiese : Empoli - Nuova avventura in prestito per Alessandro Piu : il classe '96 di proprietà dell' Empoli , che nella prima parte di stagione è stato in prestito al Carpi, viene ceduto sempre a titolo ...

Calciomercato - Fiorentina-Traorè : si chiude - arriverà a giugno. Vlahovic a Empoli : Uno scatto deciso a bruciare la concorrenza, la Fiorentina è a un passo dall'aggiudicarsi uno dei talenti che maggiormente si è messo in mostra in questa prima parte di stagione. La società viola ...

Calciomercato Genoa - Krunic dell'Empoli è più vicino : asse con la Juve per Zurkowski : Genoa – Krunic avanti tutta. Le trattative tra i rossoblu e l’Empoli sono entrate nel vivo e dopo un lungo corteggiamento nei prossimi giorni arriverà l’offerta che potrebbe convincere il presidente Corsi. Le mosse a centrocampo però potrebbero non essere finite qui. Prandelli vuole più qualità in mediana e dopo Sturaro con la Juventus si parla anche di Zurkowski, polacco di 21 anni del Gornik Zabrze che piace e non poco a Fabio Paratici. Krunic ...

Calciomercato - Empoli e Sampdoria pensano ad uno scambio “a sorpresa” : Calciomercato, Empoli e Sampdoria sono in trattativa per completare uno scambio molto interessante in questa finestra invernale Calciomercato, Empoli e Sampdoria stanno pensando di fare affari in questa sessione invernale. I due club, secondo il Corriere dello sport, starebbero pensando ad uno scambio che coinvolgerebbe due giovani delle due rose. Si tratta di Zajc e Kownacki, calciatori in rampa di lancio, ma che per adesso hanno un ...

Calciomercato Inter : i nerazzurri pensano a Traorè dell'Empoli (RUMORS) : Il presidente dell'Empoli, Renzo Corsi, in un'Intervista a 'Radio Radio' ha ammesso un Interessamento concreto dell'Inter per il centrocampista Hamed Junior Traorè. Sempre secondo il presidente toscano, sono tre le squadre Interessate e tra queste non vi sono la Roma e il Napoli. Il presidente, invece, ha confermato che il club nerazzurro è seriamente Interessato ad acquistare il giovane centrocampista, nato nel 2000. Un'altra squadra che ha nel ...