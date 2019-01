Calcio | i migliori italiani della 21a giornata di Serie A Fabio Quagliarella da record

Calciomercato - i migliori svincolati del 2018 secondo la classifica CIES. Le FOTO : Ben cinque calciatori presenti nella top 20 giocano in Serie A, con in testa il centrocampista della Juventus TUTTE LE TRATTATIVE DI Calciomercato LIVE I CALCIATORI CON PIU' VALORE AL MONDO secondo ...

I migliori affari nel Calcio europeo : Quali giocatori hanno aumentato di più il loro valore rispetto al prezzo pagato per l'acquisto in estate? Fra i primi cinque, due sono in Serie A

Calcio a 5 - i migliori italiani della quattordicesima giornata di A : Lima e Murilo sugli scudi - Molitierno una sicurezza tra i pali : Andata in archivio la quattordicesima giornata del campionato italiano di Calcio a 5 di Serie A. Valutiamo quali sono stati gli Azzurri che meglio si sono espressi in questo turno. GABRIEL Lima (ACQUA&SAPONE): Una doppietta nella giostra del gol contro la Came Dosson. L’italo-brasiliano incanta con le sue giocate e spiana la strada al successo in trasferta degli abruzzesi. Un punto di riferimento insostituibile per la formazione ...

Calcio - Serie A 2019 : i migliori italiani della 20a giornata. Fabio Quagliarella bomber intramontabile - Stephan El Shaarawy decisivo dalla panchina : Giro di boa per la Serie A di Calcio, che ha vissuto in questo fine settimana il suo ventesimo turno, in cui gli italiani hanno avuto un ruolo cruciale, sin dalle sfide del sabato, con la Roma che ha sconfitto il Torino per 3-2, grazie alle reti di Nicolò Zaniolo e Stephan El Shaarawy, finalmente decisivo anche dalla panchina. Buone novelle anche dalla sfida tra Udinese e Parma, dove per gli emiliani è arrivato il secondo gol consecutivo per ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della tredicesima giornata di Serie A : Bissoni e Kakà sugli scudi : Andata in archivio la tredicesima giornata del campionato italiano di Calcio a 5 di Serie A. Valutiamo quali sono stati gli Azzurri che meglio si sono espressi in questo turno. LEANDRO MOREIRA CHIMANGUINHO (REAL RIETI) – Doppietta nella goleada del PalaMalfatti e primattore nel successo del Real Rieti contro Civitella nel posticipo di campionato. Tre punti che lanciano in alto le quotazioni del club laziale in vista dei prossimi incontri. ...

Calcio femminile - le migliori italiane della tredicesima giornata di Serie A. Bonetti e Guagni la coppia d’oro - Girelli sempre a segno : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il tredicesimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. TATIANA Bonetti (FIORENTINA): Una doppietta da raccontare ai nipotini, una doppietta che contribuisce a stendere il Milan al “Gino Bozzi” di Firenze. Lei è la ...

Streaming Calcio : i migliori siti per seguire le partite : Abbiamo raccolto in questa guida i migliori siti di Streaming calcio. Questi siti funzionano tutti in modo davvero molto simile fra loro: c’è di solito una homepage con gli eventi che sono disponibili in diretta e leggi di più...

La Top 11 di Serie A : i migliori giocatori per il fantaCalcio : Dopo 19 giornate ecco chi sono i giocatori migliori al fantacalcio per media voto. Come sappiamo bene esistono anche i bonus e i malus che fanno alzare o scendere il punteggio totale. Nel nostro 3-4-3 ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della dodicesima giornata di A : De Luca solita certezza - Crema e Dalcin fanno sorridere le due siciliane : Andata in archivio la dodicesima giornata del campionato italiano di Calcio a 5 di Serie A. Valutiamo quali sono stati gli Azzurri che meglio si sono espressi in questo turno. MATTEO ESPOSITO (REAL RIETI): Nella goleada del Pala Gems il laterale del Real Rieti è tra i protagonisti. Una doppietta ed una prestazione sul campo solida hanno dato un grande contributo al successo nel derby contro la Lazio. Per lui, una partita da circoletto ...

Calcio femminile - le migliori italiane della dodicesima giornata di Serie A. Bonfantini una sentenza - Giacinti capocannoniere : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il dodicesimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. ILARIA MAURO (FIORENTINA) – Lei dice spesso di ispirarsi a Zlatan Ibrahimovic, per le caratteristiche tecniche e fisiche. Un modello impegnativo ma la punta gigliata, ...

Calcio femminile - le migliori italiane della dodicesima giornata di Serie A. Bonfantini una sentenza - Giacinti capocannoniere : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il dodicesimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. ILARIA MAURO (FIORENTINA) – Lei dice spesso di ispirarsi a Zlatan Ibrahimovic, per le caratteristiche tecniche e fisiche. Un modello impegnativo ma la punta gigliata, ...

Ronaldo & co : i migliori colpi del Calciomercato della Serie A : Da Falcao fino a CR7 il nostro campionato si è arricchito nel corso dei decenni di fuoriclasse che hanno incantato il mondo. Ecco tutti i principali acquisti nella storia del nostro calcio

Calcio - i migliori italiani della 19ma giornata di Serie A. Fabio Quagliarella infallibile - Emanuele Giaccherini decisivo per la vittoria del Chievo : Diciannovesima e ultima giornata del girone d’andata che va in archivio insieme all’anno solare 2018 del Calcio italiano. Il turno ha regalato molte emozioni e diverse partite equilibrate decise sul filo di lana, tra cui la vittoria casalinga del Napoli per 3-2 sul Bologna ed il successo della Juventus su un’ottima Sampdoria. Sono sei i giocatori italiani andati in rete nel 19° turno, con alcune piacevoli conferme ed altre ...

Calcio - i migliori italiani della 19ma giornata di Serie A. Fabio Quagliarella infallibile - Emanuele Giaccherini decisivo per la vittoria del Chievo : Diciannovesima e ultima giornata del girone d’andata che va in archivio insieme all’anno solare 2018 del Calcio italiano. Il turno ha regalato molte emozioni e diverse partite equilibrate decise sul filo di lana, tra cui la vittoria casalinga del Napoli per 3-2 sul Bologna ed il successo della Juventus su un’ottima Sampdoria. Sono sei i giocatori italiani andati in rete nel 19° turno, con alcune piacevoli conferme ed altre ...