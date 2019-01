Calcio estero; Copa America 2019: ecco i gironi

lanotiziasportiva

: #EmilianoSala Acquistato da pochi giorni dal #Cardiff Era tornato a #Nantes per salutare gli ex compagni #SkySport - SkySport : #EmilianoSala Acquistato da pochi giorni dal #Cardiff Era tornato a #Nantes per salutare gli ex compagni #SkySport - VELOSPORT1960 : - ItaSportPress : Real Madrid, Benzema si esalta: 'Sono un 9 con l'anima del 10...' - -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Resi noti idella, che si giocherà in Brasile dal prossimo 14 giugno (finale prevista il 7 luglio).Dodici squadre al via, di cui dieci sudne e due ospiti, che in questa edizione saranno Giappone e Qatar.Scopriamo inel dettaglio:Gruppo ABrasileBoliviaVenezuelaPerùGruppo BArgentinaColombiaParaguayQatarGruppo CUruguayEcuadorGiapponeCileQuella in programma la prossima estate sarà la quarantaseiesima edizione dellae per la quinta volta la manifestazione si svolgerà in Brasile.StadiGli stadi che saranno impegnati per il torneo saranno: il Mineirao di Belo Horizonte, il Maracana di Rio de Jaineiro, l’Itaipava Arena Fonte Nova di Salvador de Bahia, l’Arena do Gremio di Porto Alegre e per finire due stadi di San Paolo, il Morumbi e l’Allianz ...