Calcio | Coppa Italia 2019 | il Napoli di Carlo Ancelotti torna a San Siro dopo tre giorni

Albalonga (Calcio - serie D) - Proietti : «Col Flaminia un pari giusto - ora sotto con la Coppa Italia» : Roma – Gennaio si conferma mese poco fortunato per l’Albalonga che, dopo la vittoria sul campo dell’Anagni nel primo match del 2019, ha inanellato quattro risultati senza il bottino pieno. Ieri la squadra di mister Fulvio D’Adderio ha impattato per 1-1 sul campo del Flaminia in un match in cui Renan Pippi è stato protagonista assoluto prima con una sfortunata autorete e poi con il gol del pareggio. «Tra l’altro al nostro attaccante è stato ...

Coppa Italia Calcio - il programma dei quarti di finale. Chi gioca e a che ora. Come vedere le partite in tv e streaming : I quarti di finale della Coppa Italia di calcio si giocheranno tra martedì 29 e giovedì 31 gennaio. Siamo giunti nella fase calda del torneo e assisteremo a quattro grandi sfide che decreteranno le semifinaliste. Si giocherà in gara unica, quindi in caso di parità al termine dei 90 minuti si dovranno fare i tempi supplementari ed eventualmente i rigori. La prima partita in programma è Milan-Napoli, che si svolgerà martedì alle 20.45. Le due ...

Tabellone Coppa Italia Calcio 2019 - gli incroci e gli accoppiamenti fino alla finale. Programma - orari - date e risultati : La Coppa Italia 2019 di calcio entra nel vivo con l’entrata delle big, le migliori otto squadre dell’ultima Serie A. Dagli ottavi di finale si incomincia a fare tremendamente sul serio, il Tabellone a eliminazione diretta è pronto per regalare partite mozzafiato e grandi emozioni con tutte le grandi chiamate e dare il meglio per proseguire la propria avventura nel torneo. La Juventus deve difendere il torneo e incomincerà la propria ...

Calcio estero; Coppa d’Asia : é il giorno delle sorprese : Fino a ieri ció che era mancato in questa Coppa d’Asia erano le sorprese: tutte partite tirate fino all’ultimo é vero, ma alla fine a spuntarla sono sempre state (ad eccezione del Vietnam con la Giordania) le squadre più quotate.Nelle due partite di ieri invece le sorprese sono arrivate eccome: nella partita delle 14.00, il Qatar ha sconfitto la più quotata Corea del Sud, indicata da tutti gli esperti come una delle probabili ...

Calcio estero; Coppa d’Asia : ecco le prime due semifinaliste : Sono iniziati ieri i quarti di finale di Coppa d’Asia e continueranno anche oggi con le ultime due sfide in programma.Nella prima sfida, quella tra Vietnam e Giappone, hanno prevalso quest’ultimi grazie alla rete su rigore del classe 1998 Ritsu Doan al 57′. Oltre che per il risultato però, questa sfida verrà ricordata come la prima della storia in Coppa d’Asia ad aver visto la presenza del VAR, utilizzato per ben due ...

Calcio a 5 - Coppa della Divisione 2019 : nel weekend di scena le Final Four a Pesaro con i padroni di casa favoriti per il successo : Dopo un percorso di qualificazione cominciato a metà settembre, è arrivato il momento della resa dei conti: sabato 26 e domenica 27 gennaio si disputano le Final Four di Coppa della Divisione 2019. Si gioca al Pala Nino Pizza di Pesaro con una formula che prevede semplicemente lo svolgimento delle due semiFinali Italservice Pesaro-Todis Lido di Ostia e Came Dosson-Real Rieti, con le vincitrici dei rispettivi incontri che si sfideranno nella ...

Calcio - Coppa d’Asia 2019 : la Cina di Marcello Lippi battuta dall’Iran per 3-0 nei quarti : La Cina di Marcello Lippi è fuori dalla Coppa d’Asia. Ad Abu Dhabi, nel teatro dello stadio Mohammed Bin Zayed Stadium la formazione del Paese più popoloso del mondo è stata battuta per 3-0 dall’Iran nei quarti di finale. L’incontro è stato deciso dalle reti di Taremi e Azmoun, rispettivamente al 18° e al 31° minuto del primo tempo, e di Ansarifard, al 46° della seconda frazione, con le speranze cinesi ormai ridotte al ...

Calcio estero; Definiti i quarti di finale in Coppa d’Asia : Conclusi, con le due partite di ieri, anche gli ottavi di finale in Coppa d’Asia. Arabia Saudita a parte, che era comunque impegnata in uno scontro molto complicato con il Giappone, non vi sono state molte sorprese. Tra le squadre qualificate per i quarti di finale, forse solo il Vietnam era difficilmente pronosticabile, visto che ha chiuso il suo girone da terzo e ha dovuto superare la Giordania negli ottavi, squadra che aveva impressionato nel ...

Calcio estero; Coppa d’Asia : avanti Giappone - Australia ed Emirati : Anche la seconda giornata di ottavi di finale va in archivio: tutte partite tirate con risultati sempre in bilico. Solo uno dei tre incontri di ieri si è concluso nei novanta minuti regolamentari, mentre uno è finito ai supplementari e uno addirittura ai rigori.Nel big match di questi ottavi di finale il Giappone ha avuto la meglio sulla Arabia Saudita. I nipponici si sono imposti per una rete a zero, decisivo il goal di Tomiyasu dopo venti ...