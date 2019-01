Cacciata dall’autobus perché senza biglietto | ragazza di 21 anni muore congelata

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Volveva andare a trovare sua madre ricoverata in ospedale ma non aveva ildell’autobus: l’autista, però, se ne è accorto e l’ha fatta scendere subito. Tutto questo mentre fuori c’erano 20 gradi sotto zero. Così è morta a 21la studentessa Iryna Dvoretska. È successo in Ucraina e a riferire la storia sono i media locali: erano le 4 del mattino e Iryna si era svegliata presto prendere l’autobus e andare a trovare la madre ricoverata nell’ospedale di Olevsk, nel nord del Paese.Quando è passato l’autobus, laè salita a bordoaccorgersi però di non avere abbastanza soldi per comprare il. Così l’autista l’ha fatta scendere subito. Fuori però c’erano -20 gradi e Iryna ha dovuto incamminarsi a piedi, attraverso il bosco. Qui probabilmente è inciampata in una buca, si è fatta male e non è più riuscita a muoversi: ...