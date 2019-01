Brexit | allarme cibo in caso di mancato accordo | ' Scaffali vuoti senza intesa'

Brexit - domani nuovo voto alla Camera Comuni. Scatta allarme supermercarti - ‘no deal’ svuota scaffali e fa aumentare i prezzi : Prende il via una settimana decisiva per la Brexit. I parlamentari britannici sono al lavoro su diversi emendamenti che saranno votati domani alla Camera dei Comuni, nel tentativo di riportare sui binari l'accordo con l'Ue dopo la pesante bocciatura - il 15 gennaio scorso - dell'intesa raggiunta dalla premier Theresa May. Ma intanto, nel Regno Unito, Scatta l'allarme anche all'approvvigionamento di prodotti alimentari qualora maturerebbe ...

Brexit - allarme per possibili violenze e sull'approvvigionamento di prodotti alimentari : La Brexit lascerà il Regno Unito "instabile" per decenni, non si escludono violenze nelle strade nelle due settimane successive all'uscita dall'Unione ed è probabile anche che il divorzio del Regno Unito aprirà la strada a referendum d'indipendenza in Scozia e Irlanda del Nord.È il contenuto-shock di un documento segreto compilato a Bruxelles sulla base delle informazioni fornite dai servizi segreti dei diversi Stati ...

Draghi - allarme crescita : 'Protezionismo pesa su fiducia'. Rischi dalla Brexit : 'I Rischi per le prospettive' economiche dell'Eurozona 'si sono mossi verso il basso'. Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi , citando fra i fattori di Rischio il protezionismo, gli ...

Draghi - allarme crescita : «Protezionismo pesa su fiducia». Rischi dalla Brexit : «I Rischi per le prospettive» economiche dell'Eurozona «si sono mossi verso il basso». Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, citando fra i fattori di Rischio...

Brexit - Simonelli : "Allarme imprese italiane - no deal costerebbe miliardi" : Le oltre 1000 imprese italiane nel Regno Unito "ora temono il no deal, che potrebbe pesare per miliardi ''. Leonardo Simonelli Santi, presidente della Camera di Commercio italiana a Londra, fa il ...

Brexit : allarme capo polizia Londra : ANSA, - Londra, 27 DIC - Il capo della polizia di Londra Cressida Dick rileva che la Brexit potrebbe avere effetti negativi sulla pubblica sicurezza. Dick ha spiegato che la polizia avrà maggiori ...

GUERRA NUCLEARE - PUTIN : 'SAREBBE FINE CIVILTÀ'/ Prima l'allarme - poi 'lezione di democrazia' su Brexit : GUERRA NUCLEARE, l'allarme di Vladimir PUTIN. Il presidente russo alla conferenza stampa di FINE anno 'Il mondo sottovaluta il rischio: questione è seria'.

Brexit : senza intesa Pil giù dell'8% L'allarme di Bank of England : senza conseguenze sull'immigrazione, l'impatto sarebbe meno devastante ma porterebbe comunque a una riduzione dell'economia del 7,7 per cento. Le stime del Governo e della BoE sono in linea con le ...

Allarme BoE su Brexit : Londra a rischio catastrofe economica : Ma in caso di "no deal", fanno sapere dalla BoE, si potrebbe avere una contrazione immediata dell'economia anglosassone dell'8% già dall'anno prossimo con un -10,5% solo per Londra entro i prossimi 5 ...