tuttosport

: Borsa: Milano chiude in calo, -1,02% - padovesi58a : Borsa: Milano chiude in calo, -1,02% - Faido1Alessio : Borsa: Milano chiude in calo, -1,02% - ansa_economia : Borsa Milano giù con Cnh e Unicredit. Debole Fineco, positive Astaldi, Buzzi e la Juventus #ANSA -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) ANSA, -, 28 GEN - Seduta negativa per ladi: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dell'1,02% a 19.608 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire