Bonucci distorsione alla caviglia | Champions in dubbio

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Leonardo, infortunatosi ieri durante la partita con la Lazio, ha riportato un trauma distorsivocon interessamento capsulo-legamentoso. Lo rende noto la Juventus attraverso il suo sito internet. Il difensore "ha già iniziato le terapie del caso". L'obiettivo è quello di recuperarlo in tempo per il 20 febbraio, quando i bianconeri saranno di scena a Madrid, contro l'Atletico, nell'andata dei quarti di finale diLeague. Ma Leonardonon perde tempo ed è gia' al lavoro. "Terapie e palestra per tornare il prima possibile": Le foto postate dallo stesso difensore sui social lo ritraggono in palestra. "Obiettivo gia' individuato, terapie e palestra per tornare il prima possibile a godermi sul campo vittorie come quelle di ieri insieme a questa immensa squadra", scrive il bianconero, l'emoticon della forza e l'hashtag "FinoFine" ad accompagnare le ...