Bolzano | questionario Asl chiede la “razza dell’alunno” Distretto si scusa | “Errore di

ilfattoquotidiano

: Chiedere alle scuole di indicare la “razza” delle alunne e degli alunni per un’indagine sui loro comportamenti è mo… - valeriafedeli : Chiedere alle scuole di indicare la “razza” delle alunne e degli alunni per un’indagine sui loro comportamenti è mo… - Corriere : La Asl chiede la «razza dell’alunno»: polemiche a Bolzano - rtl1025 : ?? #Bolzano, questionario dell'Asl chiede razza dell'alunno Si tratta di un modulo del servizio di neuropsichiatria… -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) “Indicare il gruppo etnico o razza dell’alunno”. È quantoun, scritto e diffuso dalla Asl del Comprensorio di, e consegnato agli insegnanti di una scuola media delper valutare i ragazzi “da 6 a 18 anni”, come si legge nel titolo del modulo. A riportare la notizia è il quotidiano Alto Adige che specifica che il foglio è arrivato “in busta chiusa” dal “servizio di Neuropsichiatria infantile” della Asl.La scritta è stata subito denunciata dai docenti. “Capiamo tutto – hanno detto al giornale – Capiamo che si tratti di moduli standard redatti negli Stati Uniti, dove la legge prevede che si chieda anche quale sia la razza. Ma quello che non afferriamo è come mai nessuno al Comprensorio sanitario dise ne sia accorto e si sia fatto una domanda. Evidentemente trovano normale che ...