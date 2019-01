Bologna | Mihajlovic ha detto sì | è ufficiale

Calcio : ufficiale esonero di Inzaghi - al Bologna arriva Mihajlovic : Roma, 28 gen., askanews, - Sinisa Mihajlovic è il nuovo tecnico del Bologna. Dopo il crollo contro il Frosinone in casa, il patròn canadese Joey Saputo ha deciso di cambiare. Filippo Inzaghi, 2 ...

Calcio - Bologna affidato a Mihajlovic : 21.31 E' ufficiale: Filippo Inzaghi non è più l'allenatore del Bologna. Il tecnico è stato esonerato,al suo posto arriva Sinisa Mihajlovic, che ha firmato un contratto di 6 mesi, con opzione per il 2019-20. Fatali a SuperPippo il tonfo casalingo con il Frosinone (0-4), 14 giornate senza vincere in campionato e il terzultimo posto in classifica. Alla ripresa degli allenamenti a Casteldebole in vista del match del Meazza contro l'Inter, a ...

Bologna - c’è l’accordo con Mihajlovic : accolte (quasi) tutte le richieste dell’allenatore serbo : Il club rossoblù ha deciso di affidare la squadra al serbo, che prenderà dunque il posto di Pippo Inzaghi Il Bologna cambia, affidando la propria panchina a Sinisa Mihajlovic. Mancano solo gli annunci dell’esonero di Inzaghi e dell’arrivo del serbo, ma tutti i pezzi del puzzle sono ormai prossimi ad andare al proprio posto. Intesa totale con l’ex Torino, che firmerà un contratto di sei mesi con opzione di un anno in caso ...

Pippo Inzaghi - avventura finita al Bologna : esonerato - al suo posto arriva Sinisa Mihajlovic : E' finita l'avventura di Pippo Inzaghi sulla panchina del Bologna. L'esonero ufficiale è arrivato oggi, dopo la rovinosa sconfitta dei rossoblu nello spareggio-salvezza col Frosinone. All'incontro hanno partecipato l'ad Fanucci, il ds Bigon e Marco Di Vaio. Al suo posto il Bologna ha ingaggiato il s

Bologna - Mihajlovic ha qualcosa in… serbo : esordio a San Siro contro l’Inter - dal suo passato riparte la carriera dell’allenatore : Svolta in casa casa Bologna,è una situazione delicatissima per i rossoblu che devono fare i conti con una situazione delicatissima di classifica. Ma facciamo un passo indietro, in estate i primi contatti tra Filippo Inzaghi ed il club rossoblu, SuperPippo aveva appena concluso una stagione entusiasmante sulla panchina del Venezia sfiorando anche la storica promozione in massima categoria. Il Bologna decide di affidare la panchina al ...

Panchina Bologna - Mihajlovic resta in pole! De Biasi l’alternativa : Il destino di Filippo Inzaghi sulla Panchina del Bologna sembra, ormai, segnato. Tutto lascia pensare ad un imminente esonero.La stagione di Filippo Inzaghi sulla Panchina del Bologna è ad un passo dal dirsi ufficialmente conclusa. Troppi gli errori commessi dall’ex allenatore del Venezia con i rossoblu che si trovano in cattivissime acque con i soli 14 punti conquistati fin qui. Punti frutto di sole 2 vittorie, 8 pareggi e ben 11 ...

Il nuovo Bologna di Mihajlovic : cambio modulo ed innesti dal mercato - tutte le novità : Bologna, Sinisa Mihajlovic è pronto a sedere sulla panchina degli emiliani cambiando anche tatticamente la squadra dopo l’era Inzaghi Il Bologna si appresta a comunicare l’esonero del deludente Pippo Inzaghi e l’arrivo in panchina di mister Mihajlovic dopo un inizio d’anno pessimo. Saputo ha fatto capire che oltre all’avvicendamento in panchina potrebbero esserci scossoni nella parte dirigenziale ed anche ...

Bologna - è Mihajlovic il nuovo allenatore : ecco come cambia l'11 con il serbo [FOTO]

Bologna - la rabbia di Saputo si riversa sul mercato : altri due acquisti e l’arrivo di Mihajlovic : Sinisa Mihajlovic si appresta a sedere sulla panchina del Bologna, il patron Saputo potrebbe anche regalargli due innesti importanti Bologna, non è più un mistero che il patron Joe Saputo stia per cambiare la guida tecnica della squadra. Pippo Inzaghi è prossimo all’esonero ed al suo posto è in arrivo sulla panchina del club emiliano Sinisa Mihajlovic, voglioso di rilanciarsi dopo l’esperienza al Torino. Il presidente potrebbe ...