Boca Juniors | Benedetto segna e ritorna al passato | esultanza con la linguaccia

Pronostico Newell’s Old Boys vs Boca Juniors - Superliga Argentina 28-01-2019 e Analisi : Newell’s Old Boys-Boca Juniors, lunedì 28 gennaio. Uno dei match più interessanti della 16a giornata di campionato argentino va in scena lunedì notte allo stadio “Marcelo Bielsa” tra Newell’s Old Boys e Boca Juniors. El Rojinegro si trova a metà classifica e dopo due vittorie consecutive cercheranno di continuare a migliorare il proprio rendimento. Gli Xeneizes sono a caccia di punti importanti soprattutto dopo la prima ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie : Barrios può arrivare subito dal Boca Juniors : Calciomercato Roma, Ultime notizie: Barrios può arrivare subito dal Boca Juniors, prestito con diritto di riscatto. No definitivo per Meité dal Torino.

Boca Juniors - Burdisso vuole un difensore del Genoa : Il Boca Juniors guarda in casa Genoa . Come riporta TNT Sport LA , il club argentino ha messo nel mirino Lisandro Lopez , centrale che sta trovando poco spazio con la maglia del Grifone .

Il River Plate come il Boca Juniors - Axion sarà sponsor di manica : Il club di Buenos Aires si è legato all'azienda fino al 2020. In pratica, lo stesso accordo siglato dai rivali del Boca Juniors nel maggio del 2018. L'articolo Il River Plate come il Boca Juniors, Axion sarà sponsor di manica è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Boca Juniors potrebbe lasciare Nike per un nuovo sponsor tecnico : La collaborazione tra gli argentini e il marchio statunitense potrebbe giungere al termine dopo 23 anni. Il club dovrebbe virare su un nuovo brand. L'articolo Il Boca Juniors potrebbe lasciare Nike per un nuovo sponsor tecnico è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Boca Juniors - Gustavo Alfaro è il nuovo allenatore : 'Non esiste il purgatorio - qui per vincere' : Guillermo Schelotto in MLS , ha firmato per i LA Galaxy, , al Boca Juniors ecco Gustavo Alfaro. L'ex Huracan è il nuovo allenatore xeneizes e avrà il difficile compito di portare la squadra al ...

Ajax - dal Boca Juniors arriva Magallan : sarà l'erede di De Ligt : AMSTERDAM, OLANDA, - Matthijs De Ligt quasi certamente lascerà l' Ajax a fine stagione, quando potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per lui, ma i Lancieri hanno già individuato quello che sarà ...

Ecco Alfaro - nuovo allenatore del Boca Juniors : 'Qui non c'è purgatorio - è il paradiso o l'inferno' : BUENOS AIRES, ARGENTINA, - 'Qui non c'è purgatorio, Acá no hay purgatorio,, è il paradiso o l'inferno, e vincere è l'obiettivo!' : così si è presentato ai tifosi ed ai media Gustavo Alfaro , 56 anni, ...

Calciomercato Ajax - ecco il difensore Lisandro Magallan : il giocatore arriva dal Boca Juniors : Il club olandese ha comunicato l’ingaggio del difensore centrale dal Boca Juniors, che ha firmato un contratto fino al 2023 L’Ajax ha ufficializzato, con una nota sul proprio sito, l’acquisto dal Boca Juniors del 25enne difensore centrale Lisandro Magallan, che ha firmato con il club olandese un contratto fino al 30 giugno 2023. (Spr/AdnKronos)L'articolo Calciomercato Ajax, ecco il difensore Lisandro Magallan: il ...

Boca Juniors - l’ultimo nostalgico saluto a Fernando Gago : Oltre al danno pure la beffa, il Boca Juniors dopo aver perso la finale di Coppa Libertadores a Madrid dovrà salutare anche uno dei suoi giocatori più rappresentativi.Fernando Gago, conosciuto da tutti come “el pintita” per via della sua passione alla pittura, con ogni probabilità non recupererà più ad alti livelli dopo la rottura del tallone d’Achille. Un giocatore dal talento cristallino a cui la sorte ha riservato un ...

Boca Juniors - l’ultimo nostalgico saluto a Fernando Gago : Oltre al danno pure la beffa, il Boca Juniors dopo aver perso la finale di coppa Libertadores a Madrid dovrà salutare anche uno dei suoi giocatori più rappresentativi.Fernando Gago, conosciuto da tutti come “el pintita” per via della sua passione alla pittura, con ogni probabilità non recupererà più ad alti livelli dopo la rottura del tallone d’Achille.Un giocatore dal talento cristallino a cui la sorte ha riservato un ...

Calciomercato - il Napoli ha le mani su Almendra del Boca Juniors : Agustìn Almendra, uno dei migliori prospetti del calcio argentino, è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli. La dirigenza azzurra ha blindato il centrocampista del Boca Juniors, classe ...

Boca Juniors - un club momentaneamente senza allenatore : Il club Atlético Boca Juniors è una società polisportiva argentina, con sede a Buenos Aires, che deve la sua prestigiosa fama soprattutto alla sezione calcistica.E’ l’unica squadra argentina a non essere mai retrocessa e, precisamente dal 1913, milita ininterrottamente in Primera Divisiòn.Insieme all’Independiente è una delle due squadre sudamericane che hanno vinto più titoli internazionali e con 18 trofei riconosciuti si ...

Boca Juniors - clamorosa suggestione per il dopo Schelotto : In casa Boca Juniors si sta provando a smaltire l’amarezza post finale di Coppa Libertadores iniziando a pensare a come aprire un nuovo ciclo vincente. L’allontanamento di Schelotto dalla panchina xeneize richiede che si parta proprio dalla scelta di un nuovo tecnico, così il fresco ds nerazzurro Burdisso e il presidente Angelici hanno pensato a un nome clamoroso: infatti, stando a TyC Sports, la dirigenza gialloblu avrebbero ...