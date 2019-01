Blitz di politici sulla Sea Watch E Salvini sbotta | “E’ contro la legge”

ilfogliettone

: Migranti, blitz di politici e sindaco di Siracusa sulla Sea Watch - SkyTG24 : Migranti, blitz di politici e sindaco di Siracusa sulla Sea Watch - Agenzia_Ansa : #Migranti: blitz dei politici Fratoianni, Prestigiacomo e Magi a bordo della nave #SeaWatch #ANSA - HuffPostItalia : Matteo Salvini vuole trascinare Sea Watch in tribunale. Blitz di tre politici a bordo -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Ildeiche hanno raggiunto la Seae sono restati a bordo oltre sei ore per raccogliere le testimonianze dei migranti e documentare la loro situazione, ha dato il via a una staffetta che nell'arco di mezza giornata ha mobilitato l'opposizione. Il 'la' lo hanno dato il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, e i deputati Riccardo Magi di +Europa e Stefania Prestigiacomo di Forza Italia: e' stata lei, in possesso di patente nautica, a mettersi alla guida di un gommone; a bordo, gli altri due esponenti, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, un legale e un medico. Insieme hanno raggiunto la nave della ong da tre giorni ormeggiata in rada, davanti a Siracusa, con 47 migranti e sono saliti sull'imbarcazione.Pronta la reazione del ministro dell'Interno,: "Non rispettano le leggi e favoriscono l'immigrazione clandestina". "E' illegale ...