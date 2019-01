Bimbo ucciso di botte dal patrigno a Napoli | il racconto dei vicini | in passato liti in

Bimbo ucciso di botte dal patrigno a Napoli - il racconto dei vicini : già in passato liti in strada e violenze sulla madre : Il piccolo Giuseppe è stato ucciso di botte dal compagno della madre, un venditore ambulante che ha massacrato lui e la sorella anche a colpi di scopa. Italianissimo. E violento. La bambina, 8 anni, è tuttora ricoverata all’ospedale Santobono di Napoli ma se la caverà, mentre per il fratellino di 7 anni non c’è stato nulla da fare. Gli agenti di polizia, allertati dal 118, lo hanno trovato senza vita su un divano. Una morte che ha scosso il ...

Cardito - Bimbo ucciso a bastonate : fermato il compagno della madre : Ci sarebbe una mancanza di attenzioni alla base dell’omicidio del piccolo Giuseppe, il bimbo di 7 anni ucciso a Cardito, in provincia di Napoli, dal compagno della madre. Il giovane ventiquattrenne di origini tunisine, Tony Sessoubti Badre, avrebbe colpito a bastonate fino alla morte sia Giuseppe che la sorellina Noemi, di 8 anni, ferita brutalmente ma sopravvissuta. Ed è stata proprio la testimonianza della bambina ad incastrare l’uomo. Secondo ...

Napoli - Bimbo ucciso in casa dal patrigno : l'uomo avrebbe agito per gelosia : Non sopportava le “eccessive attenzioni” che la compagna riservava ai due figli avuti da una precedente relazione e per questo motivo un ventiquattrenne si sarebbe scagliato contro un bimbo di sette anni e la sorellina di otto anni. La tragedia è avvenuta a Cardito, nel napoletano. L’uomo, dopo aver ucciso il secondogenito e ferito la sorellina è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario e tentato omicidio aggravato. In casa, ad ...

Cardito (Napoli) : Bimbo ucciso di botte - arrestato il convivente della mamma : A Cardito, in provincia di Napoli, una furiosa lite familiare è finita in tragedia, causando la morte di un bambino di soli 7 anni, ucciso di botte. Inoltre è stata ferita la sorella di 8 anni e la madre di 30 anni, che sono state soccorse con urgenza e portate all'ospedale Santobono di Napoli. A causare le percosse il convivente della donna, di 24 anni, nato in Italia e di origini tunisine. Durante la lite, in casa, oltre alla donna e i due ...

