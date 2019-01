Bimbo nel pozzo | parla l’uomo che ha recuperato il corpo del piccolo Julen

USA. Bimbo di tre anni sopravvive nel bosco a -20 gradi : “Mi ha salvato un orso - è mio amico” : La storia di Casey Hathaway, bambino scomparso nei boschi in Nord Carolina (Stati Uniti), ha dell'incredibile. Almeno a detta del diretto interessato: "Sono stato sempre con un orso". Un aiuto forse reale, forse immaginario, ma certamente utile: il piccolo se l'è cavata solo con qualche graffio.Continua a leggere

Bimbo si perde nel bosco e viene ritrovato dopo due giorni : un orso si è preso cura di lui - proteggendolo dal maltempo : Sembra una fiaba, ma non lo è. Il fatto straordinario è accaduto pochi giorni fa negli Stati Uniti. In North Carolina, un Bimbo di tre anni, sparito da due giorni, è stato ritrovato nei boschi sano e salvo, nonostante il freddo intenso e il maltempo. Lui stesso ha raccontato ai soccorritori di esser stato “protetto da un orso“. “I miracoli accadono“: ha scritto commossa su Facebook Breanna Hathaway, la zia del piccolo ...

Bimbo ucciso in casa nel napoletano. Fermato compagno della madre : Il bambino aveva sette anni. La sua morte sarebbe riconducibile alle percosse subite. Ricoverata in gravi condizioni anche la sorella di 8 anni. Nei confronti del 24enneTony Sessoubti Badre, l'accusa ...

Bimbo morto in casa nel Napoletano - ferita la sorellina | Sentito il compagno della madre : E' successo a Cardito. Sul fatto indaga la polizia allertata da una telefonata. Le cause della morte del bambino sono ancora in corso di accertamento. Gli agenti stanno ascoltando la mamma eil compagno di quest'ultima. Tra le ipotesi quella di una brutale lite familiare

Bimbo morto in casa nel Napoletano - ferita la sorellina | Fermato il compagno della madre : Sul fatto indaga la Polizia allertata da una telefonata.Le cause della morte del bambino sono ancora in corso diaccertamento. Sul posto gli agenti stanno ascoltando la mamma eil compagno di quest'ultima. Tra le ipotesi quella di una brutale lite familiare

