Bimbo di tre anni sopravvive per giorni nel bosco a -20 gradi e sotto la pioggia | ' Mi ha

Bimbo ucciso con la scopa - il primario : «La sorella raccapricciante. In trent'anni mai visto niente di simile» : «Sono trent'anni che faccio questo mestiere ma non mi ero mai trovato di fronte a una situazione così raccapricciante»: Vincenzo Tipo, il primario del Pronto soccorso del...

Spezzano (Modena) - Bimbo di tre anni in rianimazione per meningite : Accade a Spezzano, in provincia di Modena, un bambino di 3 anni è stato portato dai suoi genitori, venerdì 25 gennaio, all'ospedale di Sassuolo per poi essere trasferito e ricoverato la sera stessa, intorno alle 22:00 a Modena nel dipartimento di rianimazione per un caso di meningite. Il bambino sarà sottoposto ad analisi precise per trovare la causa della patologia, "quasi certamente batterica", come dichiara l’Azienda Usl. Avviata la ...

Bimbo nel pozzo - Julen trovato morto : tre giorni di lutto a Malaga : Inutili i soccorsi, che dopo due settimane sono riusciti a raggiungerlo: è stato trovato morto il piccolo Julen, il Bimbo di due anni caduto in un pozzo a Malaga. Julen, come è morto...

Meningite - Bimbo di tre anni di Spezzano ricoverato in Rianimazione : Meningite nel Modenese. È stato segnalato all'Ausl un caso di Meningite , di origine quasi certamente batterica , in un bambino di tre anni che frequenta una scuola di Spezzano , nel Comune di Fiorano:...

Spagna - Malaga : tre giorni di lutto per Julen - il Bimbo di 2 anni caduto nel pozzo : Il sindaco di Malaga, Francisco de la Torre, ha decretato tre giorni di lutto cittadino per la morte del piccolo Julen. Ed oggi, insieme a decine di concittadini, ha osservato, di fronte alla sede del municipio, un minuto di silenzio in onore del bimbo la cui tragica morte nel pozzo di Totalan sta commuovendo l’intera Spagna. L'articolo Spagna, Malaga: tre giorni di lutto per Julen, il bimbo di 2 anni caduto nel pozzo sembra essere il ...

SPAGNA - JULEN : SALVATAGGIO IN CORSO/ Ultime notizie - Bimbo a 2 metri 'Ecco perché potrebbe essere vivo' : SPAGNA, JULEN: SALVATAGGIO in CORSO/ Ultime notizie, bambino distante solo due metri, il pediatra: "Ecco perché potrebbe essere vivo". Gli scavi del tunnel orizzontale per recuperare il piccolo JULEN stanno continuando senza sosta. Il raccordo ha superato la metà del tratto totale, circa due metri, e di conseguenza il bimbo spagnolo di soli 2 anni e mezzo è davvero ad un passo. Gli 8 minatori che si stanno alternando nelle operazioni, hanno ...

Alessandro Maria Montresor - riuscito il trapianto su Bimbo : dimesso dal Bambin Gesù in buone condizioni : A distanza di un mese dall’intervento al piccolo Alessandro Maria Montresor, Alex, affetto da una malattia genetica rara, il trapianto di cellule staminali emopoietiche da genitore cui è stato sottoposto “è riuscito”: il percorso trapiantologico, infatti, “può dirsi concluso positivamente” ed Alex è “in buone condizioni di salute” e lascerà l’Ospedale nelle prossime ore. Le cellule del padre, manipolate e ...

Parma - Bimbo di 22 mesi ingerisce un tagliaunghie. Salvato in extremis : Il piccolo è stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico grazie al quale è stato estratto l'arnese, che rischiava di perforargli l'intestino.Continua a leggere

Spagna - gli ultimi aggiornamenti sul Bimbo caduto nel pozzo : nuovo contrattempo per Julen - il tunnel verticale è stretto : Ennesimo contrattempo nella corsa contro il tempo per salvare Julen, il bimbo di due anni caduto in un pozzo in Andalusia, lo scorso 13 gennaio: i soccorritori hanno deciso che si deve allargare il tunnel verticale scavato a fianco del pozzo. Il problema sono i tubi che devono rafforzare e rivestire le pareti del tunnel scavato per fare passare i minatori per arrivare all’angusto pozzo dove si trova il bambino: le misure sono sbagliate e i ...

Malaga - Bimbo caduto nel pozzo : ancora ritardi - servono altre 24 ore per raggiungerlo : servono almeno altre 24 ore per poter raggiungere il piccolo Julen Rossello, il bimbo di 2 anni e mezzo caduto 8 giorni fa, in un pozzo nei pressi di Malaga. Lo ha dichiarato alla stampa Ángel García Vidal, (ingegnere responsabile dei soccorsi e rappresentante del Colegio de Ingenieros de Caminos di Málaga): L'esperto ha spiegato che, i lavori di perforazione, hanno subito pesanti rallentamenti. I soccorritori lavorano senza sosta dal pomeriggio ...

Spagna - Bimbo caduto nel pozzo : fiato sospeso - mentre si inizia a temere il peggio : Proseguono incessanti le operazioni dei soccorritori, che tentano di recuperare Julen, il bimbo di 2 anni caduto domenica scorsa in un pozzo nel sud della Spagna, vicino Malaga: il Paese rimane con il fiato sospeso mentre con passare delle ore si affievoliscono le speranze di trovare il piccolo ancora in vita. Julen Rosello è caduto in un pozzo di prospezione non segnalato, largo 25 cm e profondo oltre 100 metri, mentre giocava, non lontano dai ...

Spagna - Bimbo caduto nel pozzo : robot-sonda scende a 80 metri - ne mancano oltre 20 al fondo : I soccorritori sperano di localizzare il piccolo Yulen entro le prossime 48 ore. Le operazioni procedono lentamente a causa di una frana