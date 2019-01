Biathlon | Coppa del Mondo 2019 | Martin Fourcade non sarà al via della tournée americana

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 - Anterselva. Italia dolce per Wierer e Vittozzi : la fuga prende corpo : dolce, come le frittelle di mele che spadroneggiano nelle casette ai lati della strada che porta alla tribuna centrale di Anterselva, piatto tipico del regno del Biathlon. Dolcissimo il week end di Anterselva per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, che potrebbero davvero trovarsi a giocarsi l’una contro l’altra la Coppa del Mondo nelle due tappe decisive: il mondiale di Oestersund e quella norvegese di Holmenkollen che seguiranno i due ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer allunga in testa - Vittozzi seconda a 34 punti! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Boe allunga in vetta - diventa 11° Hofer : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2019 : Fillon Maillet batte Johannes Boe nella Mass start - Windisch e Hofer pagano dazio al poligono : E’ il francese Quentin Fillon Maillet ad esultare nell’ultima gara della tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019 ad Anterselva. Sulle nevi italiane il francese è riuscito nell’impresa di interrompere il dominio del norvegese Johannes Boe, ottenendo la prima vittoria in Coppa del Mondo e sciorinando una prestazione al poligono semplicemente perfetta. Il transalpino, nella sfida diretta con lo scandinavo nelle due serie in ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer allunga in testa - Vittozzi seconda a 34 punti! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer allunga in testa - Vittozzi seconda : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Boe allunga in vetta - diventa 11° Hofer : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2019 : continua il dominio di Johannes Boe. Bene Lukas Hofer - nono : continua incontrastato il dominio del norvegese Johannes Boe nella Coppa del Mondo di Biathlon: nell’inseguimento di Anterselva il capoclassifica ha spazzato via la concorrenza anche sui 12.5 km odierni, chiudendo in 31’33″7 (3 errori al poligono), lasciando a debita distanza quattro francesi, con Antonin Giugonnat secondo a 34″8 (un solo errore per lui) e Quentin Fillon Maillet, terzo a 40″6 (2 bersagli mancati). ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer allunga in testa - Vittozzi seconda : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer resta prima; Lisa Vittozzi - seconda - è sempre più vicina : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Boe allunga in vetta - resta 12° Hofer : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2019 : domani l’inseguimento maschile. Sarà duello rusticano tra Martin Fourcade e Johannes Boe? : Al termine della sprint odierna, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon, sono stati definiti i sessanta partecipanti all’inseguimento maschile di domani: ad Anterselva Sarà battaglia dura lungo i 12.5 km costellati dai quattro poligoni che potrebbero davvero rimescolare le carte in gioco. Ancora una volta a partire in testa Sarà il norvegese Johannes Boe. Dominatore incontrastato di questa stagione, Boe potrebbe anche fare gara in ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2018 : Wierer e Vittozzi desiderose di vittoria nell’inseguimento : La tappa di Coppa del Mondo di Biathlon ad Anterselva (Italia) entra nel vivo. Dopo le due prove sprint maschile e femminile è la volta delle due di inseguimento e le attenzioni azzurre saranno tutte rivolte sul versante femminile. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono pronte a darsi battaglia per la classifica generale e nel contempo per il successo sulle nevi nostrane. Un weekend dalla valenza particolare per entrambe, in lotta su due fronti e ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer resta prima; Lisa Vittozzi - seconda - è sempre più vicina : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...