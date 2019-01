Belen e Stefano di nuovo insieme? Fabrizio Corona | “La famiglia prima di tutto”

Belen Rodriguez - la dedica all’ex Stefano De Martino fa sognare i fan : «Ti aspetto a casa» : Ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Ad alimentare le speranze dei fan che li vorrebbero di nuovo insieme ci ha pensato la stessa argentina dedicando all’ex marito e padre di suo figlio Santiago una canzone d’amore in diretta radiofonica su Radio 105. Mentre il ballerino era in collegamento telefonico, Belen ha scelto di interpretare il brano “Vivimi” di Laura Pausini e, prima di salutarlo, gli ha ...

Stefano De Martino : «È sempre famiglia con Belén Rodriguez» : Stefano De Martino ospite del programma RiveloStefano De Martino ospite del programma RiveloStefano De Martino ospite del programma RiveloStefano De Martino ospite del programma RiveloStefano De Martino ospite del programma RiveloStefano De Martino ospite del programma RiveloSopravvivere a un divorzio si può, così come ricostruire un nuovo rapporto. Sono passati più di tre anni da quanto Stefano De Martino e Belén Rodriguez avevano annunciato la ...

Belen dedica una canzone a Stefano De Martino i fan sognano : Possibile ritorno tra Belen e Stefano De Martino. Ad alimentare le speranze dei fan che li vorrebbero di nuovo insieme ci ha pensato la showgirl dedicando a Stefano De Martino una canzone d’amore in diretta radiofonica su Radio 105. Mentre il ballerino era in collegamento telefonico, Belen ha scelto di interpretare il brano “Vivimi” di Laura Pausini e, prima di salutarlo, gli ha sussurrato: «Ti aspetto a casa». La Rodriguez è ...

Stefano De Martino con Belen siamo sempre una famiglia : Stefano De Martino è stato ospite al programma “Storie italiane” di Eleonora Daniele. Visibilmente commosso ed emozionato, De Martino ha rivelato di essere molto felice e appagato come papà per il rapporto speciale instaurato con il figlio Santiago, frutto dell’amore con Belen Rodriguez: “Nessuno ti insegna a essere padre, per me è stato fortissimo, avevo 23 anni. L’ho imparato strada facendo. Credo che sia il mestiere più difficile che ci ...

Tra Belen e Santiago - Stefano De Martino parla dei suoi amori : “siamo una famiglia” : Stefano De Martino torna a parlare di Belen Rodriguez e del bel rapporto con il figlio Santiago “Nessuno ti insegna a essere padre, per me è stato fortissimo, avevo 23 anni. – così Stefano De Martino parla della paternità a ‘Storie Italiane’ – L’ho imparato strada facendo. Credo che sia il mestiere più difficile che ci sia. Ero davvero giovane. E’ un amore che ti nasce nel cuore da un giorno all’altro, una spinta, ...

Fabrizio Corona dice di amarla - ma Belen pubblica una foto con Stefano su Instagram : Come avrà reagito Belen Rodriguez nel sapere che Fabrizio Corona la ama ancora? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da qualche ora, e più precisamente da quando "Chi" ha reso pubblici alcuni passaggi del libro dell'imprenditore. La mattina successiva alla diffusione della notizia, secondo la quale il suo ex compagno sarebbe ancora pazzo di lei, la showgirl argentina ha pubblicato su Instagram una foto che la ...