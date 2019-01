Basket | Nba | San Antonio ancora super | Milwaukee cade a Oklahoma City

Basket - Nba : Golden State fa 10 in fila - gli Spurs di Belinelli superano i Pelicans : L'urlo dei Warriors terrorizza la Nba . Decima vittoria in fila per Golden State, che supera Boston all'overtime 115-111 grazie ai 33 punti di Durant. Tutto facile per gli Spurs di Marco Belinelli , 8 ...

Basket - Nba : Harden fa volare Houston - Clippers a segno senza Gallinari : NEW YORK - James Harden non si ferma più. Il leader dei Rockets continua a infilare una perla di partita dietro l'altra, con giocate spettacolari e canestri, e Houston continua la sua risalita dopo un ...

Mercato Serie A Basket – L’Olimpia Milano pronta al colpo dall’NBA : in arrivo James Nunnally : Dopo essere stato tagliato dagli Houston Rockets, James Nunnally sarebbe finito nel mirino delL’Olimpia Milano, pronta a riportare l’ex Fenerbahce in Italia Singolare la storia di James Nunnally che è passato, nel giro di qualche ora, dal sognare la finale di Conference al fianco di James Harden, alla possibilità di giocare in… Serie A. L’ala piccola è stata tagliata dagli Houston Rockets nelle ultime ore, per fare posto a Kenneth Faried. ...

Basket - Nba Golden State travolge i Lakers - Thompson è da record : WASHINGTON - Golden State, 33-14, prosegue inarrestabile la sua corsa in vetta alla Western Conference, travolge i Los Angeles Lakers, 25-23, 130-111 e porta a casa l'ottava vittoria consecutiva. Col ...

Basket - Nba : Clippers sbancano San Antonio - ok Indiana e Minnesota : WASHINGTON - Il problema alla schiena rimediato contro Golden State costringe Danilo Gallinari a saltare il derby azzurro, l'ultimo della stagione, con Marco Belinelli. Questo, però, non ferma i Los ...

Basket - Nba : Harden e Gordon schiantano i Lakers - Houston vince all'overtime : NEW YORK - Un grande James Harden realizza 48 punti e trascina Houston alla vittoria all'overtime, 138-134, contro i Los Angeles Lakers, ancora privi di LeBron James. Ma la vittoria dei Rockets porta ...

NBA - in Indiana si festeggia il 'Basketball Day' : e i Pacers vincono contro i Mavs : James Naismith, che ancora nel 1936 dichiarava: "La pallacanestro è realmente iniziata nell'Indiana, che ancora oggi rimane il centro nevralgico di questo sport". La pensa così anche il governatore ...

Basket - Nba : i Lakers stendono Oklahoma - Denver e Toronto si rialzano : WASHINGTON - I Los Angeles Lakers, 25-21, restano aggrappati con le unghie e con i denti all'ottavo e ultimo posto valido per approdare ai playoff Nba. Alla Chesapeake Energy Arena di Oklahoma City, i ...

Basket - Nba : Harden riscrive la storia : 57 punti in 32 minuti : WASHINGTON - James Harden riscrive nuovamente la storia. Un anno fa il Barba entrava negli almanacchi della pallacanestro americana per essere il primo giocatore a segnare una tripla doppia con almeno ...

Basket - Nba : Curry trascina Golden State - crisi Lakers senza LeBron : WASHINGTON - L'esperienza di Steph Curry e la sfrontatezza di Luka Doncic di fronte alla Oracle Arena in un match tiratissimo. Golden State, 29-14, batte Dallas, 20-23, 119-114 trascinata dal due ...

Basket - Nba : Gallinari e Belinelli brillano ma Clippers e Spurs perdono : NEW YORK - Non sono bastate a Clippers e Spurs due ottime prestazioni di Gallinari e Belinelli per conquistare la vittoria nell'ultimo turno Nba giocato nella notte italiana. Malgrado 23 punti messi a ...

Basket - Nba : agli Spurs non basta un super Belinelli - Grffin manda ko i Clippers di Gallinari : Il miglior Belinelli della stagione non basta ai San Antonio Spurs. L'azzurro ne mette 24, ma OKC si prende la rivincita sui texani dopo la maratona di due giorni fa e si impone 122-112. Sono 23, ...

Basket - Nba : super Belinelli - 24 - non basta agli Spurs - k.o. in casa Thunder : Doppia sconfitta per i due azzurri Nba. Gli Spurs di un super Belinelli cadono a Okc, mentre i Clippers di Gallinari cedono all'ex Blake Griffin e ai suoi Pistons. Oklahoma City-San Antonio 122-112 ...

Basket - Nba : Warriors ok e Curry da record - Toronto torna in vetta a Est : WASHINGTON - Steph Curry riscrive la storia. Alla Oracle Arena, Golden State, 28-14, travolge Chicago, 10-32, 146-109 e il due volte Mvp sale al terzo posto nella classifica di tutti i tempi dei ...