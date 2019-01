Barbara D' Urso | Eva Henger la gela | «Avrai poco da ridere | se è vero quanto ho sentito»

Jessica Bellei - ex di Mauro Marin/ "Pronta per il test del DNA" - la replica da Barbara d'Urso - Pomeriggio 5 - : Jessica Bellei torna a Pomeriggio 5 per rispondere alle accuse del suo ex Mauro Marin, ecco le ultime notizie da Barbara d'Urso.

La Henger querelata da Monte per il 'caso-marijuana' : la rivelazione da Barbara D'Urso : A quasi una settimana dallo start ufficiale de L'Isola dei Famosi, è andato in onda il nuovo appuntamento televisivo di Domenica Live, il programma domenicale condotto da Barbara D'Urso che ha visto l'ex-naufraga Eva Henger rivelare di aver ricevuto una querela, sporta da parte di Francesco Monte, a seguito del tanto discusso canna-gate. L'aitante ex-tronista di 'Uomini e Donne' l'anno scorso venne accusato da Eva di aver fatto uso di marijuana, ...

Barbara D'Urso mortificata da Jessica Mazzoli : 'Morgan considera questo programma degrado' : La puntata di ieri di Domenica Live è stata una puntata davvero ricca di colpi di scena. La padrona di casa Barbara D'Uro ha affrontato svariati argomenti, tra cui la delicatissima vicenda legata a Jessica Mazzoli e il suo ex, il cantante Morgan. L'ospite ha affrontato la spinosa situazione riguardante la sua vita da mamma sola, dal momento che il suo ex compagno non ne ha mai voltuo sapere niente, questa almeno è stata la sua versione dei ...

Domenica Live - perché Barbara D’Urso e Alessandro Di Battista non sono sullo stesso piano : Alessandro Di Battista e Barbara D’Urso non sono sullo stesso piano. Allo stesso Livello, alla stessa altezza. No, non si tratta di un giudizio di valore verso il politico del Movimento 5 Stelle e la conduttrice di Domenica Live ma proprio di un dato di fatto. Chiunque avrà seguito l’intervista nel contenitore di Canale 5 si sarà accorto di questo strano disLivello tra l’intervistatrice e l’intervistato. Carmelita, come ...

Eva Henger contro Barbara D'Urso in diretta : 'Non credo riderai ancora' : Già negli ultimi giorni, nei salotti di Barbara D'Urso, si era parlato della misteriosa lettera gialla che avrebbe cambiato la storia del famoso canna-gate. Ieri il documento è stato svelato: si tratta di una querela per l'ex attrice a luci rosse Eva Henger spedita da parte di Francesco Monte. Domenica Live: Monte querela Henger Tutti ricorderemo le accuse lanciate da Eva Henger nei confronti di Francesco Monte durante la scorsa edizione ...

Domenica Live - Barbara D'Urso asfalta Morgan : "Il vero degrado è non occuparsi dei figli" : Ieri pomeriggio Barbara D’Urso ha ospitato a Domenica Live l’ex di Morgan Jessica Mazzoli asfaltando completamente il cantante. Dalla loro relazione, nata negli studi di X Factor, è nata anche una bambina, Lara. Tra i due però è finito tutto molto presto e i rapporti non sono dei migliori, soprattut

Barbara d’Urso - ascolti Dottoressa Giò e Domenica Live : com’è andata ieri : Dottoressa Giò, ascolti terza puntata: ancora un leggero calo per Barbara d’Urso Temi attuali quali il coming out, gli abusi sui minori, la corruzione e la battagia contro la violenza sulle donne: tutto questo è La Dottoressa Giò, un po’ medical drama, un po’ soap opera, un po’ celebrazione di un personaggio molto amato dalla stessa attrice/conduttrice che lo interpeta ovvero Barbara d’Urso. Ma come sono andati ...

Domenica Live - Barbara D'Urso e la busta con la querela in diretta : finisce in disgrazia con Eva Henger : Durante la puntata di Domenica Live Barbara D’Urso ha colto di sorpresa il pubblico in studio e tutti i telespettatori leggendo in diretta un messaggio contenuto dentro una busta gialla e rivolto a Eva Henger, ospite del programma di Canale 5. Leggi anche: "Taylor Mega fa la escort", tragico fuorion

Domenica In vs Domenica Live - Barbara D’Urso vince la gara degli ascolti superando Mara Venier : Barbara D’Urso ce l’ha fatta a vincere la gara degli ascolti contro la rivale Mara Venier. Domenica Live ha registrato infatti il 15,40% di share con 2.660.000 spettatori, mentre Domenica In non è andata oltre il 12,6%. A penalizzare il contenitore di Rai 1 è stata la diretta della cerimonia di chiusura della Giornata mondiale della gioventù con papa Francesco in diretta da Panama: Mara Venier ha iniziato infatti la sua trasmissione ...

Emanuele Berardi : chi è il figlio di Barbara d’Urso e vita privata : Emanuele Berardi: chi è il figlio di Barbara d’Urso e vita privata Chi è il figlio di Barbara d’ Urso Nato nel 1988, Emanuele Berardi è il figlio minore della conduttrice televisiva Barbara D’ Urso. Dopo tutti gli anni passati dietro alle telecamere, esce allo scoperto mostrandosi in televisione durante la trasmissione Scherzi a parte, condotta da Paolo Bonolis in onda su canale 5. Emanuele Berardi: complice di Scherzi a parte La prima ...

Francesco Monte querela Eva Henger per il droga gate all'Isola dei Famosi - di mezzo anche Barbara d'Urso? : L'ombra del canna-gate torna nuovamente a farsi vedere proprio durante i primi giorni della nuova Isola dei Famosi 2019. La si è vista nuovamente durante uno dei momenti certamente più attesi della puntata di oggi di Domenica Live. E' l'apertura di una busta che contiene notizie su Eva Henger, la stessa busta tanto citata da Barbara d'Urso nella puntata di Pomeriggio cinque andata in onda venerdì 25 gennaio.Oggi, nella trasmissione ...