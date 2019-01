Australia sotto choc per il caldo record | black-out | animali morti e frutta bruciata

Australian Open 2019 - tabellone femminile : avanti Serena e Venus Williams. Brivido Halep : va sotto di un break nel terzo - ma rimonta e passa : Con la quarta giornata degli Australian Open arriva anche il completamento dei match di secondo turno femminile: la parte alta del tabellone che va ad allinearsi a quella bassa con la certezza di regalare diverse partite di elevato livello. Corre un grande rischio, per la seconda volta, Simona Halep: la rumena, numero uno del mondo, va in diverse occasioni vicina a chiudere la partita contro l’americana Sofia Kenin in due set, senza ...

LIVE Camila Giorgi-Dalila Jakupovic - Australian Open 2019 in DIRETTA : primo turno da non sottovalutare per l’azzurra : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di tennis tra Camila Giorgi e la slovena Dalila Jakupovic, valido come primo turno degli Australian Open 2019. La 26enne di Macerata farà il proprio esordio sul Court 7 contro la slovena e le attese non mancano. L’azzurra viene da un ottimo 2018, nel quale si è portata anche a casa il titolo di Linz (Austria), mettendo in mostra a più riprese un ottimo gioco. Sul suo tennis davvero poco ...