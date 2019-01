Atletico Madrid | si ferma Godin | ma ci sarà contro Real Madrid e Juve

Infortunio Bonucci - salta l’Atletico Madrid : il comunicato della Juve : Infortunio Bonucci, il calciatore della Juventus alle prese con un problema alla caviglia dopo un intervento su Correa di ieri sera contro la Lazio Infortunio Bonucci – “Nel corso della giornata di ieri, Leonardo Bonucci ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo-legamentoso. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso“. Questo quanto comunicato dalla Juventus in merito ...

Juventus-Atletico Madrid - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : La Juventus affronterà l’Atletico Madrid negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i bianconeri se la dovranno vedere contro la compagine spagnola che ha concluso il proprio girone al secondo posto. I Campioni d’Italia, presentatasi al sorteggio di Nyon dopo aver vinto il proprio girone davanti al Manchester United, sfideranno l’Atletico Madrid che ha chiuso alle spalle del Borussia Dortmund. Si tratta ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Inter - Vrsaljko decide di operarsi e torna all’Atletico Madrid : Sime Vrsaljko dirà presto addio all’Inter, il calciatore croato si opererà al ginocchio e tornerà dunque all’Atletico Madrid prima del previsto Sime Vrsaljko ha deciso di operarsi al ginocchio sinistro, cambiando decisamente tutti i piani relativi alla sua stagione. Il terzino croato, con questa decisione, ha dunque chiuso la sua esperienza nerazzurra e tornerà infatti all’Atletico Madrid già da questo mese di gennaio, ...

Calciomercato Atletico - Morata è a Madrid : 'Il passato è passato. Ora sono felice' : E' arrivato all'aeroporto di Barajas nella notte tra sabato e domenica, pronto finalmente a iniziare la sua nuova avventura calcistica in Liga. Tra Alvaro Morata e l'Atletico Madrid manca solo l'...

Calciomercato Atletico Madrid : i tifosi non vogliono Morata : Dagli spalti del Wanda Metropolitano alcuni tifosi dei Colchoneros hanno mostrato di non gradire l’arrivo dell’ex attaccante del Real Madrid.Calciomercato Atletico Madrid, Morata/ Alvaro Morata è sempre più lontano dal Chelsea e nelle ultime ore dovrebbe concretizzarsi il suo passaggio all’Atletico Madrid. L’ex attaccante di Juventus e Real Madrid, arrivato nel club londinese nell’estate 2017 per 66 milioni di euro, non ha ...

Atletico Madrid - tifosi contrari all'arrivo di Morata : il coro è per il giovane Borja Garcés : Il domino degli attaccanti tra Italia e Inghilterra ipotizza un nuovo trasferimento anche per una vecchia conoscenza della Serie A. Se il Milan ha dimenticato Higuain accogliendo Piatek, è proprio l'...

Spagna - Atletico Madrid ok con il Getafe ed è a -2 dal Barcellona : L'Atletico Madrid batte in casa il Getafe e mette pressione al Barcellona capolista della Liga. I 'colchoneros' superano 2-0 il Getafe con i gol nel primo tempo di Griezmann, 27', e Niguez, 37',. ...

Liga - l’Atletico Madrid vince ed insidia il Barcellona : -2 in classifica : Liga, l’Atletico Madrid si affaccia a ridosso della vetta del campionato spagnolo, sarà l’avversario della Juventus in Champions League L’Atletico Madrid batte in casa il Getafe e mette pressione al Barcellona capolista della Liga. I ‘colchoneros’ superano 2-0 il Getafe con i gol nel primo tempo di Griezmann (27′) e Niguez (37′). Nella classifica del campionato spagnolo la squadra di Simeone sale a ...

Atletico Madrid-Getafe 2-0 : L'Atletico Madrid ha chiuso la partita già nel primo tempo, riuscendo a gestire l'incontro nel secondo. La prima rete è arrivata al 27° grazie a Griezmann su assist di Partey, mentre il 2-0 è arrivato ...

Inter - Vrsaljko potrebbe tornare all’Atletico Madrid già a gennaio : Sime Vrsaljko potrebbe tornare all’Atletico Madrid dopo che l’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Cedric, terzino destro proprio come il croato Sime Vrsaljko alle prese con una situazione non certo piacevole. Il calciatore non gode più della fiducia dell’Inter che ha acquistato Cedric sulla corsia di destra e sta valutando le proprie condizioni per capire se operarsi o meno al ginocchio sinistro. Qualora Sime ...

