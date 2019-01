Atalanta-Juventus Coppa Italia 2019 | programma | orario e tv Le probabili formazioni

Atalanta-Juventus - Coppa Italia : la partita in diretta tv su Rai 1 il 30 gennaio : Entra nel vivo la Coppa Italia con la disputa dei quarti di finale in programma dal 29 al 31 gennaio. Quattro sfide in gara unica al termine delle quali conosceremo i nomi del poker di semifinaliste dell’edizione numero 72 della storia. Ancora in corsa la Juventus, le due milanesi, le due romane, il Napoli, l’Atalanta e la Fiorentina. Praticamente le prime sette della classifica di Serie A più i viola al momento decimi. Insomma, sarà una bella ...

Biglietti Atalanta-Juventus : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Atalanta e Juventus, in programma alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, al momento nel gruppone (nove squadre in sei punti) che lotta per il quarto posto. La Dea in casa ha totalizzato tredici punti in otto partite, frutto di quattro vittorie ed un ...

Coppa Italia - Atalanta-Juventus in diretta tv : partita su Rai 1 il 30 gennaio : I quarti di finale della Coppa Italia si disputeranno tra pochi giorni. Una delle partite in programma vedrà sfidarsi Atalanta e Juventus. I bianconeri, freschi vincitori della SuperCoppa a Jeddah contro il Milan, sfideranno i bergamaschi allo stadio Atleti Azzurri d’Italia mercoledì 30 gennaio 2019. Il fischio d’inizio a Bergamo è fissato alle ore 20.45. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria per 0-2 contro il Cagliari. A segno, nei minuti ...

Atalanta-Juventus - quarti Coppa Italia : programma - orario e tv. Data e calendario : L’ultimo quarto della Coppa Italia 2018/19, quantomeno per quanto riguarda il tabellone, è un attesissimo Atalanta-Juventus. Se l’anno scorso questo match era valevole per la semifinale (doppia vittoria per i bianconeri) stavolta orobici e torinesi si sfideranno nei quarti di finale, allo Stadio Azzurri d’Italia di Bergamo. La Juventus, infatti, nonostante sia detentrice del trofeo da quattro anni, è stata sorteggiata con una ...

Coppa Italia - l’Atalanta sorprende il Cagliari nel finale : i nerazzurri si regalano la Juventus : I gol di Zapata e Pasalic arrivati in extremis permettono ai bergamaschi di superare il Cagliari e staccare il pass per i quarti di Coppa Italia L’Atalanta accede ai quarti di finale di Coppa Italia, lo fa grazie alla vittoria ottenuta sul Cagliari alla Sardegna Arena. I gol di Duvan Zapata e Mario Pasalic, arrivati nei minuti finali dell’incontro, condannano i rossoblù all’eliminazione, permettendo agli uomini di ...