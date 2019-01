Assegnato a Pino Daniele il Premio alla Carriera Città di Sanremo | le motivazioni

optimaitalia

: Assegnato a #PinoDaniele il Premio alla Carriera Città di Sanremo: le motivazioni - OptiMagazine : Assegnato a #PinoDaniele il Premio alla Carriera Città di Sanremo: le motivazioni - AllMusicItalia : Sarà assegnato a @Pino_Daniele il Premio alla Carriera Città di Sanremo. Ecco quali sono le motivazioni alla base d… - aristonati : Sanremo 2019: Premio alla Carriera assegnato a Pino Daniele -

(Di lunedì 28 gennaio 2019)Ildisarà. Questo è quanto si legge nella nota diramata dall'organizzazione del Festival che fa sapere che il riconoscimento sarà consegnato in una delle serate della prossima manifestazione al via dal 5 febbraio. Già note ledell'attribuzione, espresse nella nota pubblicata dall'entourage del Festival con la quale hanno reso nota la volontà di omaggiare ladell'artista partenopeo, scomparso all'improvviso nel gennaio del 2015 in seguito a un arresto cardiaco."In quarant'anni di incisioni discografiche e di esibizioni dal vivo ha saputo imporsi come figura di spicco e completa nel panorama della canzone d'autore italiana, mantenendo un legame fortissimo con la tradizione napoletana e guardando sempre con coraggio artistico e curiosità alle musiche del mondo"non aveva legami con ...