Ascolti TV | Domenica 27 gennaio 2019

Barbara D’Urso : cala Dottoressa Giò. Ottimi Ascolti per Domenica Live : Dottoressa Giò con Barbara D’Urso: gli ascolti della seconda puntata Tutti contro Giorgia Basile, persino gli ascolti! C’è tensione tra La Dottoressa Giò e i suoi colleghi, le diatribe sono esplose in maniera ancora più evidente nel corso della seconda puntata trasmessa Domenica 20 gennaio. Intanto il progetto del centro di supporto alle donne vittime di abusi e violenza che Giò vorrebbe realizzare in ospedale continua a essere ...

Ascolti tv domenica 20 gennaio : testa a testa tra Barbara d’Urso e Mara Venier : Gli Ascolti dei programmi in onda ieri in prima serata domenica di sfida agli Ascolti a colpi di punti di share ieri 20 gennaio 2019. In prima serata su Rai1 Che tempo che fa con Fabio Fazio ha intrattenuto 3.071.000 spettatori pari al 14.8% di share. A seguire Il tavolo è stato invece seguito da 2.199.000 spettatori […] L'articolo Ascolti tv domenica 20 gennaio: testa a testa tra Barbara d’Urso e Mara Venier proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Domenica 20 gennaio 2019. Fazio 14.8%-13% - Dottoressa Giò 10.9%. Domenica In 18.2%-17% - Soap 12.7% - Domenica Live 16.2%. I dati auditel dei canali Premium : La Dottoressa Giò Nella serata di ieri, Domenica 20 gennaio 2019, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.701.000 spettatori pari al 14.8% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.199.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction La Dottoressa Giò ha raccolto davanti al video 2.485.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 La Porta Rossa ha catturato l’attenzione di 1.288.000 ...

Domenica In : Mara Venier fa il pieno di Ascolti ma cala : Mara Venier stravince con Domenica In e batte le soap di Canale 5 Grande risultato nel pomeriggio del primo canale della Tv di Stato per Domenica In condotta da Mara Venier. La puntata del 20 gennaio ha confermato, per l’ennesima volta, il grande successo del contenitore del dì festivo di Rai1: a seguire Mara Venier sono stati 2.644.000 telespettatori, pari al 17% di share, subendo un lieve calo. La scorsa puntata, infatti, aveva fatto ...

Mara Venier si svela : progetto nuova fiction e Ascolti di Domenica In : Mara Venier si rivela a Chi: il progetto della nuova fiction e gli ascolti di Domenica In Mara Venier non si ferma. Dopo aver riportato agli splendori di un tempo Domenica In, la conduttrice veneziana potrebbe presto tornare a recitare. Lo ha svelato lei stessa, durante l’intervista rilasciata a Chi (in edicola domani). Al settimanale […] L'articolo Mara Venier si svela: progetto nuova fiction e ascolti di Domenica In proviene da ...

Barbara D'Urso vola con gli Ascolti di Domenica Live e La Dottoressa Giò : Ieri, Domenica 13 gennaio, c'è stato il ritorno trionfale di Barbara D'Urso nella programmazione Domenicale di Canale 5: nel pomeriggio con Domenica Live, mentre in prima serata è andata in onda prima puntata della nuova serie di La Dottoressa Giò, fiction che negli anni '90 diede molta popolarità a Barbara. Per entrambe le messe in onda ci sono stati risultati super positivi in termini di ascolti. I risultati degli ascolti de "La Dottoressa ...

Barbara D’Urso - Ascolti sottotono : Dottoressa Giò e Domenica Live al 12% : Dottoressa Giò con Barbara D’Urso: riassunto e ascolti della prima puntata È stata la Domenica di Barbara D’Urso quella del 13 gennaio 2019. Tumefatta a bordo di una strada, dopo essere stata investita da una macchina, Giorgia Basile, incosciente tra le braccia dell’amica Sandra non ha saputo tirare fuori alcuna parola e il racconto di quanto l’ha travolta lo ha affidato a un flashback. A riportare in televisione La ...

Ascolti tv domenica 13 gennaio - bene il ritorno della Dottoressa Giò : Buoni gli Ascolti ieri per la prima puntata della serie con Barbara d’Urso È stata una domenica ricca di appuntamenti quella di ieri, 13 gennaio 2019. Vediamo i dati Auditel relativi ai programmi andati in onda nel corso del pomeriggio e della prima serata. Iniziamo proprio dagli Ascolti della prima serata. Su Rai1 l’incontro Napoli- […] L'articolo Ascolti tv domenica 13 gennaio, bene il ritorno della Dottoressa Giò proviene da ...