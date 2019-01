Arrivano nuove foto di Ultima Thule che rivelano come è nato

Addio alle banconote da 500 euro : Arrivano quelle nuove da 100 e 200 : arrivano importanti novità in materia di monete; infatti, a decorrere dal 27 gennaio 2019 le banche centrali non stamperanno più le banconote da 500 euro. A sorreggere una tale decisione c'è un duplice ordine di motivi: uno di praticità e l'altro di garanzia. In ordine al primo motivo, risulta di facile comprensione che una banconota da 500 euro, oltre a non essere posseduta da tutti, risulta altresì di non facile spendibilità, a ragion del ...

Arrivano le scarpe che si allacciano da sole e che si controllano con lo smartphone. Nike presenta le nuove Adapt BB : 'Abbiamo scelto il basket come il primo sport per la Nike Adapt intenzionalmente perché è lo sport che ha maggiori necessità da parte degli atleti', ha dichiarato Eric Avar, direttore creativo dell'...

Arrivano le nuove TIM Connect 2019 : modem e TIM Expert opzionali ma prezzi più salati : Ecco le nuove TIM Connect 2019, offerte che finalmente perdono l'obbligo di modem e TIM Expert ma si adeguano con dei prezzi un po' più salati. E nel mentre vi segnaliamo che scade domani la promozione per le SuperGIGA con internet illimitato per il primo mese. L'articolo Arrivano le nuove TIM Connect 2019: modem e TIM Expert opzionali ma prezzi più salati proviene da TuttoAndroid.

Audi A4 - Con la 45 TFSI Arrivano nuove dotazioni : L'Audi rinnova ulteriormente la gamma della A4 Model Year 2019 introducendo nuove dotazioni e la denominazione alfanumerica comune agli altri modelli. Viene inoltre aggiunta a listino la versione benzina 45 TFSI, omologata come ibrida: in Italia la A4, nelle versioni berlina e Avant, viene proposta con prezzi a partire da 36.050 euro. La benzina top di gamma ibrida da 245 CV. La A4 45 TFSI è dotata della variante da 245 CV e 370 Nm del 2.0 ...

Hearthstone : Arrivano nuove offerte per il formato Selvaggio nel mese di gennaio : Questo mese, Blizzard ha deciso di fare un gradito regalo ai giocatori di Hearthstone che si divertono con le espansioni passate nel formato Selvaggio. Tra offerte sull'acquisto di nuove buste, risse a tema e la possibilità di qualificarsi in top 100 per il terzo torneo Wild Open, si preannuncia un caldo inizio anno per gli amanti del famoso gioco di carte. Ecco a voi il comunicato ufficiale della compagnia."Questo mese, Hearthstone si concentra ...

L'Italia evita la procedura di infrazione - ma Arrivano nuove "misure salva-conti" : Il premier Conte in Senato: "Reddito di cittadinanza e quota 100 partiranno nei tempi previsti". Palazzo Chigi stima le...

NBA - Arrivano le nuove maglie : ecco le squadre - da playoff - che se le sono meritate : Si chiamano Earned Edition perché celebrano le 16 franchigie capaci di centrare la postseason la scorsa primavera. Alcune squadre le indosseranno a Natale, le altre debutteranno nei giorni ...

Vele - Coppa America 2021 : Arrivano 8 nuove iscrizioni. Chi si aggiungerà a Luna Rossa? : Grandissime novità in vista per l’America’s Cup che si disputerà nel 2021 ad Auckland (Nuova Zelanda). Nella notte sono infatti arrivate otto nuove richieste di iscrizione al trofeo sportivo più vecchio del Pianeta: le nuove domande si vanno ad aggiungere a quelle già più volte confermate di Luna Rossa, New York e Ben Ainslie che si sfideranno per la conquista della Prada Cup per poi andare a contendere la Coppa dalle Cento Ghinee a ...

Arrivano le nuove banconote da 100 e 200 euro. Cosa cambia per noi : Rivoluzione Bce. nuove banconote da 100 e 200 euro in arrivo. La presentazione fatta dalla Banca Centrale Europea. Saranno in circolazione a partire dal 28 maggio 2019, i biglietti – che completano la serie ‘Europa’ – sono il frutto di una stretta collaborazione con persone con problemi visivi mirata a mettere a punto biglietti con caratteristiche che agevolano questi cittadini. Presentate oggi dalla Bce, le nuove ...

Måneskin - i concerti sold out in pochi giorni : Arrivano tre nuove date a Roma - Bologna e Milano : nuove date per il tour primaverile dei Måneskin, la band rivelazione dell'anno che ha registrato il sold out di tutti i concerti con 'Il Ballo della Vita Tour ' , in partenza a marzo 2019. A ...