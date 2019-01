Anticipazioni spagnole Una Vita | misterioso omicidio | Ursula arrestata

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : un addio inaspettato : Il Segreto, Anticipazioni puntate straniere: Gonzalo lascia Maria? Nuovi colpi di scena sono in arrivo a Il Segreto, la soap iberica che da anni appassiona il pubblico italiano. Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Gonzalo potrebbe lasciare per sempre la soap. Gonzalo e Maria presto torneranno a Puente Viejo per fare luce sulla scomparsa di Esperanza e Beltran. Gonzalo ucciderà Donna Francisca davanti a un incredulo Fernando ...

Una Vita - Anticipazioni puntate spagnole : la malattia inaspettata : anticipazioni Una Vita, puntate straniere: Diego è malato Le anticipazioni di Una Vita svelano che la salute di Diego Alday sarà appesa a un filo. Nelle nuove puntate della soap opera spagnola, nata dalla penna di Aurora Guerra, il giovane inizierà una relazione con Olga. Sarà Ursula a spingere la sua secondogenita a fare della avances al ragazzo per allontanarlo da Blanca. La Dicenta infatti sottolineerà di poter manipolare di più Samuel. ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : un Promo annuncia il ritorno di Francisca Montenegro : Dopo sei mesi di assenza la Dark Lady torna a Punte Viejo e bastano pochi frame per capire che è più forte e pericolosa di prima.

Una Vita Anticipazioni Anticipazioni spagnole : Antoñito e Lolita si sposano : Dopo aver superato ogni difficoltà e qualche incomprensione, i due giovani pronunceranno il fatidico sì.

Una Vita - Anticipazioni spagnole : Ursula accusata di omicidio : La soap opera spagnola Una Vita, ogni giorno su Canale 5, tiene incollati più di 2 milioni di telespettatori italiani che seguono assiduamente le vicende dei personaggi che vivono in Via Calle Acacias e non mancano ogni giorno anticipazioni sugli episodi che in Spagna sono già andati in onda su La 1 di TVE. Tra le ultime news iberiche parliamo di Ursula Dicenta, la malvagia serva di Cayetana Sotelo Ruz che, nelle puntate italiane, in questi ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Julieta si concede a Fernando in cambio dell'assassino di Saul : La Uriarte accetterà di scendere a patti con Fernando in cambio di informazioni sul responsabile della tragica morte di Saul.

Una Vita Anticipazioni spagnole : Blanca scopre che la sorella Olga è un'assasina : Blanca aprirà le porte di casa alla sorella Olga, ma presto inizierà a nutrire dei sospetti e indagando scoprirà che è stata proprio Olga a firmare l'omicidio del padrino Tomas.

Una Vita Anticipazioni spagnole : Olga ruba Diego a Blanca : Olga, accolta dalla sorella e Diego, approfitterà dell'ospitalità per portare avanti il suo piano di vendetta verso Blanca seducendo proprio il suo amato Alday.

Una Vita Anticipazioni spagnole : Celia incinta - ma perde il bambino : anticipazioni spagnole Una Vita: Celia sviene e perde il figlio, dopo aver aiutato Trini Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano una tragedia ad Acacias 38. Nel corso delle ultime settimane, i telespettatori spagnoli hanno assistito a due momenti magici, ma anche abbastanza inaspettati. Trini scopre di essere incinta e poco dopo anche Celia dà […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole: Celia incinta, ma perde il bambino ...

Anticipazioni spagnole Una Vita : Blanca è incinta ma ha dei dubbi sulla paternità : Nelle prossime puntate di Acacias 38 assisteremo ad un terribile dramma che colpirà Celia, la moglie di Felipe. Celia, infatti, scoprirà presto di essere in dolce attesa e la notizia la renderà felicissima. Nel frattempo, anche Trini scoprirà di aspettare un bambino, ma Ramon, inizialmente, non prenderà bene la notizia. Ma proprio quando inizierà ad accettare la situazione, la donna avrà un terribile malore. Solo Celia sarà presente in quel ...

Anticipazioni Una Vita - puntate spagnole : il terribile dramma : Una Vita, Anticipazioni puntate straniere: Celia perde il bambino Un terribile dramma colpirà Celia nelle prossime puntate di Una Vita. La moglie di Felipe presto scoprirà di essere incinta e sarà felicissima. Anche Trini scoprirà di essere in dolce attesa molto presto, ma proprio quando Ramon accetterà la cosa, la donna si sentirà male. Sarà Celia a correre in aiuto dell’amica. La moglie di Felipe andrà alla ricerca di un medico ma ...

Il Segreto - Anticipazioni puntate spagnole : Prudencio muore? : anticipazioni Il Segreto, puntate straniere: Prudencio in fin di vita Il successo de Il Segreto, la soap spagnola sbarcata da qualche anno in Italia, non conosce battute d’arresto. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano un colpo di scena clamoroso: Prudencio lotterà tra la vita e la morte, morirà? Prudencio, con la complicità di Mauricio, rapirà Julieta. Saul e Severo riusciranno a liberare la ragazza ma Prudencio rimarrà ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto - Maria avrà un figlio da Fernando? Addio Gonzalo : Il Segreto Anticipazioni spagnole: figlio Fernando e Maria in arrivo? Gonzalo va via Maria e Fernando avranno un figlio? Ormai si delinea sempre meglio la trama che Aurora Guerra ha nella mente: l’autrice ha voluto dividere la coppia formata da Gonzalo e Maria per far (ri)emergere un vecchio antagonista … Fernando Mesia! Le Anticipazioni […] L'articolo Anticipazioni spagnole Il Segreto, Maria avrà un figlio da Fernando? ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto al 25 gennaio : arriva Roberto - problemi per i Miranar : Le trame dell’appassionante soap opera di origini iberiche “Il Segreto”, scritta da Aurora Guerra e ambientata negli anni 20’, riescono sempre a stupire. Nelle puntate che il pubblico spagnolo avrà modo di vedere la settimana prossima, a Puente Viejo metterà piede un amico di Maria Castaneda, chiamato Roberto Sánchez. Quest’ultimo alloggerà alla villa di Francisca Montenegro e sin da subito dimostrerà di avere un rapporto stretto con la figlia ...