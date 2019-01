Anticipazioni La compagnia del cigno sesta e ultima puntata | Matteo chiede scusa al papà

Blastingnews

: La Compagnia del Cigno anticipazioni quinta puntata - #Compagnia #Cigno #anticipazioni - zazoomnews : La Compagnia del Cigno anticipazioni quinta puntata - #Compagnia #Cigno #anticipazioni - zazoomblog : La Compagnia del Cigno anticipazioni quinta puntata - #Compagnia #Cigno #anticipazioni - fasciaprotetta : Tra poco #LaCompagniaDelCigno. Leggi le anticipazioni. -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Giunge al termine la prima stagione de Ladel, la fortunata serie televisiva di Raiuno con protagonista Alessio Boni che in queste settimane di messa in onda ha registrato ascolti a dir poco ottimi in prime time. La prossima settimana, precisamente lunedì 4 febbraio, verrà trasmessa ladella serie che si preannuncia ricca di colpi di scena per tutti i protagonisti , i quali si preparano all'atteso concerto di fine anno.Ladel, la trama dellaLesullade Ladel, in onda lunedì prossimo su Raiuno, rivelano che nel primo episodio dal titolo 'Un padre' vedremo che tutti si preparano per il concerto di fine anno e la tensione si fa sentire. Robbo viene scelte dall'insegnate per l'esibizione e dovrà farlo al posto di Domenico. Per fare in modo che la Bramaschi si ...