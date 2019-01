Anthem Demo | ecco il nuovo titolo BioWare che sfida Destiny e The Division

Problemi Anthem Demo VIP - Bioware si farà perdonare con un regalo al lancio : Un weekend decisamente rovente quello appena trascorso per Anthem, il nuovo titolo targato Bioware pubblicato da Electronic Arts. Il merito è stato ovviamente della Demo VIP, la versione di prova che di fatto ha rotto gli indugi e ha consegnato un'edizione giocabile del titolo allo stuolo di fan trepidanti, che non hanno di certo perso tempo e, una volta terminato il download, si sono lanciati subito all'interno delle lande di gioco. Questo ...

La VIP Demo di Anthem ha qualche intoppo tecnico - ecco come provare a risolvere qualcosa : La VIP Demo di Anthem non è senza problemi, infatti da quando i server sono stati accesi non sono mancate le segnalazioni di schermate di caricamento senza fine, impossibilità di connessione e altri intoppi vari.Ora come ora EA è riuscita a risolvere i problemi più gravi e le persone sono potute tornare a connettersi. Sono infatti stati risolti i numerosi problemi di connettività e di accesso, ma rimangono alcuni malfunzionamenti che sono sotto ...

Problemi Anthem Demo Vip - Bioware fa il punto sulle criticità maggiori : Poco più di due settimane ci separano dal lancio ufficiale sul mercato di Anthem, il nuovo titolo sviluppato da Bioware e prodotto da Electronic Arts. Saranno due settimane di hype smisurato per la futura community, che già in queste ore hanno avuto la possibilità di lanciarsi all'interno del mondo di gioco grazie al rilascio della Demo VIP. Milioni gli utenti che non hanno perso occasione per fiondarsi nel gioco in salsa Sci – Fi, una vera e ...

La Demo di Anthem incontra i primi gravi problemi : L'ultima fatica di BioWare sta finalmente per vedere la luce, ma come riporta Gamingbolt, nella prima giornata di VIP Demo, iniziata ieri, vi sono stati alcuni problemi tecnici.La VIP Demo premette a chi ha preordinato il gioco di provarlo in anteprima fino al 27 gennaio. Ebbene vi sono stati alcuni problemi tecnici nella prima giornata di Demo, tra cui problemi d'accesso a tutti i giochi e servizi EA, Anthem incluso.BioWare osserva come non si ...

E' ora disponibile la Demo VIP di Anthem : Oggi gli appassionati di Atnhem possono avere un assaggio del gioco, infatti la Demo VIP è disponibile fino al 27 gennaio per coloro i quali hanno preordinato il gioco, i membri EA Access e gli abbonati Origin Access Premier.Riportiamo di seguito il comunicato EA: Read more…

Anthem Demo OFFLINE : Problemi di accesso per i VIP : Quando si dice un lancio con il botto. A partire dalle 18:00 EA ha aperto le porte a tutti gli abbonati EA ACCESS, coloro che hanno prenotato il gioco, ricevuto l’invito e alla stampa, per provare Anthem in Anteprima tramite la prima sessione della VIP DEMO. Purtroppo EA non ha fatto i conti con il numero considerevole di accessi, i quali hanno portato numerosi giocatori se non buona parte degli stessi a riscontrare differenti errori ...

Anthem : Disponibile la VIP DEMO : Oggi i videogiocatori possono finalmente avere il primo assaggio dei voli, dei combattimenti e delle insidie che faranno parte del mondo di Anthem, nella DEMO VIP Disponibile fino al 27 gennaio per coloro che hanno preordinato il gioco, i membri EA Access e gli abbonati Origin Access Premier. Dopo mesi di piccole anteprime, è finalmente arrivato il momento di indossare i propri strali e iniziare a esplorare il mondo pericoloso e in ...

Anthem : Eurogamer.it vi regala le chiavi per giocare alla demo VIP : Anthem è senza dubbio uno dei giochi più attesi di questo 2019 e da oggi è possibile provarlo in anteprima grazie alla demo VIP!Per questo siamo contenti di potervi regalare ben 13 codici per partecipare alla demo VIP di Anthem su qualunque piattaforma.Se volete avere una possibilità di ottenere il codice vi basta scrivere qui sotto, nei commenti, come vi immaginate sia giocare ad Anthem e quali sono le vostre aspettative.Read more…

Disponibile il pre-load della demo di Anthem su tutte le piattaforme : Se state per tuffarvi in una delle prossime demo di Anthem, potreste voler iniziare il download in anticipo.Per questo motivo, EA ha reso Disponibile il pre-load della demo di Anthem su tutte le piattaforme. Il download è accessibile a chiunque, indipendentemente dal fatto che siano idonei per la demo VIP in uscita questo venerdì.Come riporta VG247.com, sarete in grado di avviare il gioco, ma ovviamente non potrete giocare fino a quando i ...

Anthem VIP DEMO : Download - Piattaforme - Date e Orari : EA è lieta di annunciare che la VIP DEMO di ANTHEM è scaricabile da tutti a partire da oggi su PC, PS4 e Xbox One, ma sarà giocabile solo da determinati giocatori dal 25 al 27 Gennaio, maggiori dettagli a seguire. ANTHEM: Scarica la DEMO ! Se vi recate sul Playstation Store, Xbox One Store o EA ORIGINS su PC, potete scaricare da oggi la VIP DEMO di ANTHEM del peso di 44 GB circa su PC e 24 GB circa su console. La DEMO ...

Nella VIP demo di Anthem non ci sarà alcun tutorial : La VIP demo di Anthem inizierà il 25 gennaio, offrendo agli abbonati EA / Origin Access e a chi ha effettuato il pre-order una possibilità di provare l'attesissimo gioco di BioWare. In vista del lancio di questa versione di prova, il produttore esecutivo Mark Darrah ha deciso di delineare le principali differenze di contenuto tra la demo e il gioco completo, riporta Gamingbolt.Innazitutto, la demo inizia in una fase avanzata e non partirà ...

Importanti differenze in Anthem tra VIP demo e versione finale - Bioware parla ai fan : Mancano ancora pochissimi giorni, e poi alcuni tra i più smaniosi futuri fruitori di Anthem potranno finalmente fare il loro esordio all'interno del nuovo titolo Sci – Fi sviluppato da Bioware. Sarà infatti il momento prefissato per la VIP demo quello che sancirà l'effettivo esordio del prodotto sul mercato, sebbene gli addetti ai lavori abbiano voluto, tramite la persona dell'Executive Producer Mark Darrah, mettere subito in chiaro quali ...

Chi parteciperà alla VIP demo di Anthem potrà invitare fino a 3 amici nella versione di prova : Dato che siamo distanti pochi giorni dalla demo di Anthem, EA ha aggiornato la sua pagina di assistenza clienti per fornire maggiori dettagli a riguardo.La VIP demo di Anthem sarà disponibile dal 25 gennaio fino al 27 gennaio. Gli utenti Xbox One e PC potranno precaricare con due giorni di anticipo, mentre gli utenti PlayStation 4 dovranno scaricare il client (circa 30 GB di spazio) il 25.Come segnala Wccftech, tutti coloro che hanno diritto ...

Anthem : BioWare spiega perché sta per pubblicare una demo aperta a tutti : La demo di Anthem è in arrivo tra circa due settimane e sarà disponibile per i giocatori "VIP" (coloro che hanno pre-ordinato il titolo o sono in possesso di un abbonamento EA Access / Origin Access), mentre tutti gli altri giocatori (su tutte le piattaforme) dovranno attendere tre settimane per scaricare e provare il gioco.Su Twitter, il lead producer di BioWare, Michael Gamble, ha spiegato perché lo sviluppatore ha deciso per una demo di ...