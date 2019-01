Anna Tatangelo alla conquista di Sanremo 2019

Anna Tatangelo - la sfida ai signori della televisione : "So fare tutto - ecco cosa voglio" : "Ragazza di periferia" è cresciuta. Ed è diventata donna. Più matura, più consapevole. Nella vita come nella musica. E se fino a ieri si è lasciata guidare, oggi sente di potere dire la sua e appare più bella che mai. La fortuna sia con me è il suo 7° album e uscirà l' 8 febbraio: è «il disco della

Il colpo grosso di Anna Tatangelo al Festival di Sanremo. Secondo il settimanale Oggi, la cantante ciociara è pronta a stupire il pubblico dell'Ariston sfoggiando un look inedito, "internazionale e originale". Sarà seducente, con abiti "capaci di valorizzare le sue forme" e firmati da stilisti stran

Anna Tatangelo non è più la ragazzina che cantava "Doppiamente fragili" a Sanremo Giovani, nel 2002. Oggi è una donna, una madre, una compagna ma soprattutto un'artista a 360 gradi, che ha faticato negli anni a farsi conoscere e comprendere, ma il pubblico che la segue da sempre non ha mai smesso di credere nelle sue potenzialità. Sanremo 2019: 'Le nostre anime di notte', il brano di Anna L'ottava partecipazione al Festival di Sanremo vede Anna

Per la prima volta nella sua carriera, Anna Tatangelo ha curato personalmente il disco nei minimi dettagli. Complice la maturità artistica e anagrafica, l'artista si è confronta con tutti gli autori che ha scelto di coinvolgere in La fortuna sia con me e il risultato è un disco 100% Anna Tatangelo. Nessuna delle tracce è scomposta da lei e non ha collaborato alla scrittura dei testi ma ne ha influenzato molto le tematiche.

Nuovo album - festival di Sanremo e tour per Anna Tatangelo : Milano. «È una nuova Anna quella di questo disco e del prossimo Sanremo. Oggi faccio tutto senza paura. Avevo prestato

"La fortuna sia con me" è il settimo album di Anna Tatangelo, in uscita l'8 febbraio su etichetta GGD srl/Sony Music (in pre-order dal 1° febbraio). Un disco importante, che arriva a 4 anni di distanza dal precedente "Libera", un periodo che è stato molto denso di nuove esperienze professionali, ma anche di vita vissuta. Una crescita quindi prima di tutto di un'artista che ha cercato nuove strade, allargandosi a inedite collaborazioni, tra

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, di nuovo felici: il cantante napoletano conferma Tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo è tornato ufficialmente il sereno. Già da tempo si parla del loro ritorno di coppia, dopo la forte crisi che li ha colpiti. Ora il cantante napoletano finalmente conferma la bella notizia

Il periodo buio del loro rapporto è alle spalle, ma "Le nostre anime di notte" sarà un brano autobiografico, dedicato proprio alla crisi che la cantante ha vissuto con il collega. Il brano, "Le nostre anime di notte", non può non riportare alla mente la crisi con Gigi D'Alessio, suo compagno da tredici anni e padre del figlio Andrea, durata circa un anno e ormai alle spalle. Sanremo 2019 ormai è alle porte

