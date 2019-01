Alien Blackout è un survival horror che segue la storia di Amanda Ripley tra i film Alien

FoxNext penserebbe prima a Nintendo Switch se dovesse pubblicare su console Alien : Blackout : Recentemente Dualshockers ha avuto la possibilità di parlare con il vicepresidente di FoxNext Games, TQ Jefferson, il cui team sta pubblicando Alien: Blackout su piattaforme mobile. Il gioco, in realtà, non è stato accolto nel migliore dei modi, poiché sposta la storia di Amanda Ripley da console agli smartphone e tablet.Visto che il gameplay generale sembrerebbe più adatto per piattaforme mobile, è stato chiesto a Jefferson se il team ha mai ...

Alien Blackout : una valanga di dislike per il primo trailer pubblicato : Abbiamo dato una prima occhiata al trailer di Alien: Blackout nella giornata di ieri. Sfortunatamente, l'esclusività mobile del gioco, che arriverà il 24 gennaio, ha generato un'ondata di dislike: i fan hanno criticato fortemente la scelta delle piattaforme.Come riporta Gamerevolution, il trailer, che è stato originariamente caricato ieri mattina prima di essere rimosso e ricaricato più tardi nel corso della giornata, ha già accumulato circa ...

'Alien : Blackout' - invasione di xenomorfi dal 24 gennaio : 08/01/2019 Scienza e tecnologia Il mobile game survival horror in arrivo per iOS e Android 40 anni fa, la Nostromo scomparve Nel 2019, Amanda Ripley svelerà i suoi segreti. A tutti i costi. E' da oggi in pre-...

Annunciata la data di uscita di Alien : Blackout : Negli ultimi due giorni sono emerse parecchie notizie su Alien: Blackout. Innanzitutto, abbiamo appreso che si tratterà di un survival horror per dispositivi mobile e poi abbiamo avuto l'occasione di vedere il titolo in azione in un trailer.Tuttavia, fino a questo momento, non era stata comunicata la data di lancio. Ebbene, grazie alla segnalazione di VG247, ora sappiamo che Alien: Blackout arriverà il prossimo 24 gennaio.Ma non solo, abbiamo ...

Alien Blackout : il survival horror per mobile si mostra in un trailer : Nella giornata di ieri è arrivato l'annuncio ufficiale: Alien Blackout, sviluppato da FoxNext Games, D3 Go! e Rival Games, sarà un gioco survival horror per dispositivi mobile.Mentre ancora non sappiamo quando il titolo sbarcherà su App Store, Google Play e Amazon Appstore, oggi abbiamo l'occasione di ammirare Alien Blackout in un trailer riportato da Dualshockers.Tra le informazioni condivise di recente, sappiamo che la protagonista ...

Alien : Blackout sarà un survival horror per mobile con protagonista Amanda Ripley : Alien: Blackout sarà un gioco mobile ed è attualmente in sviluppo presso FoxNext Games, D3 Go!, e Rival Games. Il titolo metterà i giocatori nei panni di Amanda Ripley a bordo della stazione spaziale Weyland-Yutani infestata.Nel gioco, come riporta Variety, i giocatori devono guidare il loro equipaggio in sicurezza ed evitare gli incontri con l'Alieno. Il gioco sarà disponibile per il download su App Store, Google Play e Amazon Appstore ...

Alien : l'account Twitter ufficiale potrebbe suggerire un nuovo capitolo della serie - Alien Blackout in arrivo? : Stando a quanto possiamo vedere sull'account Twitter ufficiale di Alien, riporta DSOgaming, è stato condiviso un teaser di un nuovo progetto.Naturalmente non possiamo che domandarci se si tratti di Alien Blackout, gioco che 20th Century Fox ha già registrato e di cui dunque tutti ci aspettiamo un annuncio ufficiale.Per quel che possiamo vedere, il nuovo titolo si focalizzerà sulla storia di Amanda Ripley, per cui si tratta di un prequel o sequel ...

Alien : Blackout potrebbe essere uno sparatutto multiplayer online : La grande novità di questo fine settimana è stata l'emergere di un nuovo marchio per videogiochi di 20th Century Fox per Alien: Blackout, un nuovo titolo che a quanto pare sarà mostrato il prossimo mese ai The Game Awards 2018.Detto questo, i dettagli sul gioco sono al momento scarsi, ma alcune pagine LinkedIn hanno gettato un po' di luce sul progetto.Lo sviluppo di Alien: Blackout dovrebbe essere affidato a Cold Iron Studios, un team con sede ...

Alien : Blackout è il nuovo gioco di Alien che verrà presentato ai The Game Awards? : Secondo alcune voci circolanti un nuovo titoli di Alien sarà annunciato ai prossimi The Game Awards 2018, riporta DSOgaming.all'inizio di questo mese, Geoff Keighley ha condiviso un'immagine con un carattere simile a quello utilizzato per la Weyland Corporation, mentre ora 20th Century Fox ha registrato il marchio di "Alien: Blackout". Che si tratti del titolo del prossimo Alien?Alien: Blackout è stato registrato il 22 novembre, e si tratta di ...