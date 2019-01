Alex Del Piero | tale padre tale figlia Più vista Dorotea? Ecco perché ora ne parlano

Elia Fongaro e Jane Alexander sempre insieme : la risposta alle critiche del week end : Elia Fongaro e Jane Alexander, la risposta alle critiche che li hanno coinvolti nel fine settimana: il video Elia Fongaro e Jane Alexander sembrano non conoscere crisi dopo la loro partecipazione al Grande Fratello Vip. Il loro amore, nato sotto l’occhio vigile delle telecamere, pare essere oggi più forte che mai, tanto da non sentire […] L'articolo Elia Fongaro e Jane Alexander sempre insieme: la risposta alle critiche del week end ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo resta in vetta - Alexander Bolshunov torna a -88 : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

24 Ore di Daytona 2019 : Fernando Alonso mago della pioggia - vince in Florida! Alex Zanardi conclude 32° : pioggia e ancora pioggia. Giove Pluvio era ispirato dalle parti della Florida a Daytona (Stati Uniti), nel corso della celebre 24 Ore, edizione 2019. La gara americana che dà il via alla stagione dell‘IMSA Weathertech Sportscar Championship ha espresso il proprio verdetto con 10′ di anticipo. Sì perché la seconda di due sospensioni che vi sono state nel corso della gara, a causa delle condizioni poco sicure su asfalto bagnato, hanno ...

Il medico che ha operato Alex : "È un bambino delizioso - ci ha commossi. Due o tre anni fa sarebbe finita meno bene" : "Se le condizioni che ci sono oggi si confermeranno tra qualche mese potremo già considerare guarito il bambino". Franco Locatelli è il direttore del reparto di Onco-Ematologia dell'ospedale Bambin Gesù di Roma ed è anche l'uomo che ha operato il piccolo Alessandro Maria Montresor, bambino di 19 mesi affetto da una malattia molto rara: la linfoistiocitosi emofagocitica. Locatelli ha raccontato a Il Messaggero alcuni ...

Torna a casa - Alex Riuscito il trapianto con le cellule del papà : Sarebbe bello un mondo in cui tutti i malati abbiano più di un donatore, ma ora ci sono famiglie che ci ringraziano perché ne hanno trovato almeno uno. La donazione non è invasiva né pericolosa. Ci ...

Piccolo Alex - trapianto riuscito : il post su Facebook del Ministro della Salute : Nei mesi scorsi il caso del Piccolo Alex, affetto da una malattia genetica rara chiamata Linfoistiocitosi Emofagocitica (HLH), ha iniziato una catena di solidarietà per cercare un donatore, in circa due mesi e mezzo 23mila persone italiane hanno deciso di iscriversi al registro dei donatori di midollo osseo, effettuando il test per identificare un'eventuale compatibilità con il bambino. La ricerca non ha avuto esito positivo e il Piccolo Alex è ...

Alex - trapianto midollo osseo riuscito : l'intervista al papà del bimbo - Sky TG24 - : Intervistato da Sky TG24, Paolo Montresor parla del figlio che, dopo il trapianto, sta bene e sarà presto dimesso . "Sorride e gioca", racconta. Grazie alla vicenda, sono migliaia i nuovi donatori di ...

Alex sta bene - la gioia dei genitori : «Abbiamo raggiunto la punta dell'Everest». E il ministro Grillo si commuove : «Siamo stati affascinati dall'empatia dall'impegno e la passione che tutte le persone del Bambino Gesù mettono nel seguire i casi. Ci auguriamo continuo sempre in attività...

Il papà del piccolo Alex Maria “Io gli ho solo fatto un assist - è lui ad aver fatto gol” : "Io mi sono limitato a fare l'assist ma il grosso lavoro lo hanno fatto Alessandro e i sanitari del Bambin Gesù" ha dichiarato Paolo Montresor, il papà del piccolo Alessandro Maria, il bambino sottoposto a una complicata operazione di trapianto di cellule staminali da genitore e che a distanza di meno di un mese può lasciare l'ospedale.Continua a leggere

Il trapianto del piccolo Alex è riuscito : il bambino sta per essere dimesso : (foto: Ospedale Pediatrico bambino Gesù) Venti mesi di età e una malattia genetica rara e letale, un’immunodeficienza primitiva chiamata linfoistiocitosi emofagocitica (Hlh): questa la condizione di partenza di Alex, un piccolo paziente proveniente da Londra. La buona notizia è che il bambino lo scorso 20 dicembre 2018 è stato sottoposto a un complicato intervento di trapianto di midollo osseo. Il trapianto di cellule staminali ...