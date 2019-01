Alessandro Di Battista | la rovina per Domenica live | arriva lui e gli ascolti di Barbara

Alessandro Di Battista come Luigi Di Maio - molla il papà ma... Qual è il suo vero - grave peccato : Vorremmo prendere le difese di certi genitori che hanno messo al mondo figli solo in apparenza migliori di loro, i Quali, proclamandosi onesti, continuano a puntare il dito con severità e a scaricare ...

Domenica Live - Giorgia Meloni attacca Alessandro Di Battista : "Terremotati? Chiedi al tuo collega Vito Crimi" : Alessandro Di Battista ieri 28 gennaio ha fatto il suo show a Domenica Live, ospite di Barbara D'Urso. E le sue dichiarazioni non sono passate di certo inosservate a Giorgia Meloni, che su Twitter lo ha praticamente asfaltato: "Ieri dalla D'Urso Di Battista si è chiesto che fine abbiano fatto i terr

Caso Diciotti - Alessandro Di Battista : “Salvini rinunci all’immunità” : L'esponente pentastellato Alessandro Di Battista, intervenuto a "Domenica Live" su Canale 5 ha risposto a una domanda sul voto in Senato del M5S sull'autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier Salvini per il Caso Diciotti: "Io credo che un sacco di persone che vogliono contrastare politicamente Salvini gli stiano facendo un favore".Continua a leggere

Lavoratore in nero - Vittorio Di Battista : «Alessandro scusami - non lo rifarei» : 'Ringrazio Alessandro per le sue parole. Lo ringrazio per la sua sincerità, per la sua onestà, per il suo rigore e per l'affetto che traspare dal suo messaggio. Lo ringrazio e confermo. Confermo ...

"Sbarchino dalla Sea Watch - poi in aereo in Olanda". Alessandro Di Battista a Domenica Live : Alessandro Di Battista fa il suo ritorno nel salotto di Barbara D'Urso, acclamato dal pubblico di Domenica Live, su Canale 5. L'ex deputato dei 5 stelle siede sulla poltrona bianca, davanti alla presentatrice, che subito gli domanda cosa pensa della situazione dei migranti sulla Sea Watch. "Per me dovrebbero sbarcare. Ci vuole molto coraggio, ma secondo me devono essere accuditi e, nel massimo della dignità possibile, fatti partire con un ...

Vittorio Di Battista : «Sì - ho un lavoratore in nero. Non si deve fare e non lo rifarei - scusami Alessandro» : Arrivano in un post su Facebook, dirette al figlio Alessandro, le scuse di Vittorio Di Battista . Il padre di Dibba conferma quanto ammesso dal figlio, che aveva anticipato il contenuto di un'...

Alessandro Di Battista - il delirio su papà Vittorio : "Lui è il fascista più..." : La vicenda è nota: Vittorio Di Battista, padre del grillino Alessandro Di Battista, è stato pizzicato da Le Iene. Anche lui aveva dei dipendenti in nero nella sua azienda di famiglia, caso che è stato anticipato proprio da Dibba con un video su Facebook. Fari puntati su Le Iene di questa sera, dunqu

Il padre di Alessandro Di Battista si scusa con il figlio per il lavoratore in nero : "Non si deve fare - ma..." : Il giorno dopo è quello delle scuse. Vittorio Di Battista le porge al figlio, Alessandro Di Battista, all'indomani della comunicazione su Facebook dell'ex deputato M5S, che anticipava e commentava con rabbia i contenuti di un servizio de Le Iene, che avevano pescato un lavoratore in nero nell'azienda del padre."Ringrazio Alessandro per le sue parole. Lo ringrazio per la sua sincerità, per la sua onestà, per il suo rigore e ...

Giuseppe Conte furibondo con Alessandro Di Battista : "Ora basta - dovete fermarlo" : Tutto come previsto: il ritorno di Alessandro Di Battista ha messo in grave difficoltà il governo. Non poteva essere altrimenti, considerate le sparate e gli insulti quotidiani del grillino con la bava alla bocca, che sul caso-Venezuela sta raggiungendo gli apici del suo personalissimo delirio. Al f

Giuseppe Conte furibondo con Alessandro Di Battista : 'Ora basta - dovete fermarlo' : Capisco tutto, ma almeno le posizioni di politica internazionale vanno ricondotte a quelle ufficiali dei membri di governo'. Di Battista va fermato : parola del premier.

Alessandro Di Battista fuori controllo : "Matteo Salvini come Macron e Saviano" : Ogni parola, un caso per il governo. Alessandro Di Battista continua a creare guai con le sue sparate. Le ultime riguardano il Venezuela e il regime di Maduro, da sempre visto di buon occhio dal M5s e soprattutto da Dibba. La posizione dell'Italia la hanno data Giuseppe Conte ed Enzo Moavero Milanes