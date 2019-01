Afghanistan | Moavero smentisce la grillina Trenta | Ritiro delle truppe? Con me non

Moavero : via da Afghanistan?Lo sento ora : 18.48 L'annuncio della Difesa sul ritiro del contingente italiano in Afghanistan entro l'anno? "Lo apprendo adesso che lo avrebbe detto oggi. Non ne ha parlato con me", risponde ai cronisti il ministro degli Esteri, Moavero Milanesi. "Non appena torno a Roma o non appena dovessi sentire il ministro Trenta, ne riparleremo", aggiunge il titolare della Farnesina, in visita a Gerusalemme.

