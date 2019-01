Afghanistan | il ministero | «Pronti a ritirare i soldati entro l’anno» Stati Uniti e

Truppe in Afghanistan - il ministero : : Fonti della Difesa: il ministro Trenta «ha dato disposizioni al Coi di valutare l’avvio di una pianificazione per il rientro»

Ministero della Difesa : "Entro un anno il contingente italiano si ritirerà dall' Afghanistan " : "Il ministro Trenta ha dato disposizioni al Coi (il Comando operativo di vertice interforze) di valutare l'avvio di una pianificazione per il ritiro del contingente italiano in Afghanistan". Lo riferiscono fonti della Difesa , aggiungendo che "l'orizzonte temporale potrebbe essere quello di 12 mesi".

Afghanistan - razzo lanciato contro mezzo italiano. Ministero : “Militari stanno bene” : Un razzo Rpg è stato lanciato questa mattina contro un veicolo blindato Lince non lontano da Herat, nell'Ovest dell'Afghanistan, dove i militari italiani erano impegnati in un'attività di addestramento. Il razzo è esploso vicino al mezzo, senza provocare feriti. L'esplosione ha provocato qualche danno al blindato, non colpito direttamente ma raggiunto da schegge. "Nessun allarme" dopo il lancio di un razzo Rpg contro un blindato italiano ...