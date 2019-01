Afghanistan | accordo USA-Taliban e il ruolo dell' Italia

In Afghanistan è accordo tra Usa e talebani | Italia pronta a ritirare i suoi militari entro un anno | Ma Moavero : Trenta non mi ha avvisato : Dopo una serie di colloqui avvenuti in Qatar, Stati Uniti e talebani h anno raggiunto un'intesa di principio per un accordo sulla pace in Afghanistan . L' Italia valuta il ritiro delle truppe entro un anno . Ma il ministro degli Esteri si dice indispettito con il ministro della Difesa: "Lo apprendo adesso..."

