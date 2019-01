Aeroporto Catania | 5 nuove rotte internazionali | ecco quali

Riaperto ai voli l'Aeroporto di Catania : Teleborsa, - l'aeroporto di Catania si appresta a tornare alla graduale normalità dopo la decisione di riaprire lo spazio aere o, assunta nella mattinata da ll'Unità di Crisi che, a seguito dell'...

Riapre l'Aeroporto di Catania : Etna diminuisce attività stromboliana : La Società di gestione dell'aeroporto di Catania ha deciso la riapertura dello spazio aereo per una riduzione dell'attività eruttiva dell'Etna.

Eruzione sull’Etna : sospesi i voli all’Aeroporto di Catania : Chiusura dello spazio aereo dell'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. L'emissione di cenere vulcanica nell'atmosfera impedisce il regolare decollo e l'atterraggio dei voli diretti allo scalo catanese. La sospensione è prevista fino alle 11 di domani, domenica 27 gennaio.Continua a leggere

Etna in eruzione : esplosioni e cenere - chiuso Aeroporto di Catania fino a domani : Una nuova fase eruttiva si sta verificando sull'Etna nelle ultime ore. Dai crateri sommitali del vulcano si stanno verificando esplosioni stromboliane e emissioni di cenere, con conseguenze anche...

Etna in eruzione : chiuso Aeroporto di Catania : L'Etna ha ripreso l'attività stromboliana. Cene e lapilli nel cielo di Catania. chiuso dalle 13 alle 17 l'aeroporto di Catania. Lo annuncia la Sac.

Ruba portafogli in Aeroporto a Catania : preso a Roma : Un 46enne ha Rubato un portafogli durante i controlli di sicurezza in aeroporto a Catania. Individuato da telecamere dopo denuncia. Bloccato a Roma

Proposta di matrimonio all’Aeroporto di Catania - il retroscena : “È colpa della suocera se lei gli ha detto di no” : L’ha aspettata agli arrivi dell’aeroporto di Catania, in Sicilia, con un mazzo di fiori, l’anello e un palloncino a forma di cuore con la scritta: “Mi vuoi sposare?”. Ma, quando lui le ha fatto la fatidica Proposta, lei ha risposto un secco “no” e se ne è andata via infastidita, sotto gli occhi basiti dei presenti. Ora, proprio alcune di queste persone che hanno assistito alla scena hanno raccontato alcuni ...

Aeroporto - Catania batte Comiso 68 a 1 : Comiso - 68- 1. Catania batte Comiso. Comincia con questi schedulati il 2019 dagli aeroporti del Sudest siciliano. Da Comiso oggi in partenza un solo volo Ryanair con destinazione Charleroi. Da ...