' A volte mi dicono | ' Tuo padre è marocchino | ma è buono' I migranti? Lasciarli morire ha

Malika Ayane : "A volte mi dicono : 'Tuo padre è marocchino - ma è buono'. I migranti? Lasciali morire ha un che di disumano" : La cantante Malika Ayane ha affrontato la questione del razzismo in un'intervista per Vanity Fair, a partire dal suo passato atipico. Figlia di madre italiana e padre marocchino, i genitori hanno scelto l'Italia dopo essersi conosciuti in Marocco. Nella sua posizione sull'immigrazione "non c'è identificazione: è semplice compassione umana", ha detto.Lei è figlia dell'integrazione: madre italiana e padre ...