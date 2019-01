A star is born diventa realtà | Bradledy Cooper sale sul palco con Lady Gaga

Lady Gaga - il retroscena su A star is born : «La mia migliore amica era appena morta di cancro» : A star is born racconta una grande storia d'amore tra due musicisti. Il film è uno dei candidati papabili per l'oscar, ed ha già ottenuto un Golden Globe per la miglior canzone. Il premio è stato ...

Il nuovo album di Lady Gaga sarà influenzato da A star Is Born : “Voglio recitare e non smettere mai di imparare” : Il nuovo album di Lady Gaga non potrà non essere influenzato dall'esperienza della popStar nel film A Star Is Born: vuol dire che ci attende un nuovo disco in studio ricco di ballate alla Shallow, canzoni d'amore struggenti come I'll Never Love Again o hit ultrapop come Why Did You Do That? Probabilmente il successore di Joanne, l'album finora più intimo e personale della Germanotta, sarà un mix di tutto ciò. Una Lady Gaga "senza parole" ha ...

Doppio trionfo di Lady Gaga ai Critics’ Choice Awards 2019 con A star Is Born e Shallow - vittoria tra le lacrime (video) : A una settimana dalla vittoria dimezzata ai Golden Globes, arriva il Doppio trionfo di Lady Gaga ai Critics' Choice Awards 2019, altra tappa verso gli Oscar di febbraio che saranno il vero banco di prova per l'osannato A Star Is Born di Bradley Cooper. Se ai premi considerati anticipazioni degli Oscar Gaga aveva spuntato una vittoria solo per Shallow come miglior canzone originale, stavolta ai premi della Critiva ha vinto sia per il suo ...

Golden Globe 2019 : la «delusione» di «A star is Born». Si rifarà agli Oscar? : A Star Is Born: 6 motivi per vederlo A Star Is Born: 6 motivi per vederlo A Star Is Born: 5 motivi per vederlo A Star Is Born: 5 motivi per vederlo A Star Is Born: 5 motivi per vederlo A Star Is Born: 5 motivi per vederlo Chi entra papa, si sa, esce cardinale. È successo anche ad A Star is Born, il film remake di Bradley Cooper che, secondo le previsioni della vigilia, avrebbe trionfato ai Golden Globe in almeno tre categorie: miglior film, ...

Golden Globe - Glenn Close e Bohemian Rhapsody vincitori a sorpresa su Lady Gaga e "A star is born" : Il colpo di scena della 76ma edizione dei Golden Globes è arrivato a fine serata, quando la favorita al premio per la migliore attrice drammatica, Lady Gaga, candidata per A star is Born, si è vista soffiare il Globo d'Oro da Glenn Close, per The Wife. Poco dopo Bohemian Rhapsody, che racconta la storia di Freddie Mercury, batteva lo stesso A star is born, dato per vincitore sicuro sino a poche ore prima nella categoria miglior ...

Lady Gaga è già oltre 'A star is born'. Ecco il nuovo progetto 'Enigma' : 'Diverso da tutto quello che ho fatto prima' : La prima parte della residency terrà impegnata Gaga fino all'inizio di febbraio, poi, dopo una pausa di tre mesi, si riprenderà a giugno con nuovi spettacoli. Dunque una nuova pausa estiva, per poi ...

Clint Eastwood confessa che non avrebbe scelto Lady Gaga per A star Is Born - ma è stato smentito dal film : Fosse stato per il vecchio Clint, uno dei film di maggior successo dell'anno non avrebbe avuto per protagonista la Germanotta: Clint Eastwood ha confessato che inizialmente ha avuto diversi dubbi sulla scelta di Lady Gaga per A Star Is Born, ma che il film ha ribaltato il suo giudizio. Il veterano di Hollywood, in uscita col film sul narcotraffico The Mule in cui torna a lavorare con Bradley Cooper dopo averlo diretto in American Sniper, ne ...