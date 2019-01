laragnatelanews

: Quando fai un risotto per l'MTC-Scool e vai completamente fuori tema, però il risultato è talmente buono e bello ch… - lara137 : Quando fai un risotto per l'MTC-Scool e vai completamente fuori tema, però il risultato è talmente buono e bello ch… - MaurizioMurgia : Se siete già in crisi su cosa regalare al vostro “Amore” il giorno di San Valentino, evitando i soliti banali e sco… - laragnatelanews : A San Valentino offrite il vostro “Cuor di Sfogliatella” a chi amate -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) ph. Luciano Furia Se siete già in crisi su cosa regalare al“Amore” il giorno di San, evitando i soliti banali e scontati pacchettini e file improbabili davanti a negozi alla moda, vi consiglio qualcosa che lascerà tutti stupiti e soprattutto a “bocca aperta”, almeno il tempo necessario per mordere il Cuore di Sfogliatella. In occasione di San2019 la storica pasticceria napoletana Ferrieri, si quella proprio di fronte la stazione ferroviaria di Napoli, propone una romantica frolla a forma di cuore con un dolce ripieno al cioccolato e un profilo di granella di nocciole. Una creazione dedicata a tutti gli innamorati che insieme al dolce, nella confezione troveranno versi d’amore di poeti come Pablo Neruda, Alda Merini, Charles Baudelaire. Perché se cibo e amore è un binomio sempre più consolidato, non poteva che essere il 14 febbraio il giorno perfetto per ...