50 mezzi di trasporto incredibili

Vai al cinema e torni a casa gratis con i mezzi Amt - siglata intesa tra l'azienda di trasporto e Circuito Cinema Genova : ...rappresenti un'opportunità in più per i cittadini genovesi e per l'immagine di Genova che si certifica come città fruibile in ogni ora della giornata e con una buona varietà di proposte di spettacoli"...