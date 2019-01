Zitto | negro | arbitro insulta portiere Il Serino ritira la squadra

'Stai Zitto negro' - frase razzista di un arbitro contro un giocatore : il presidente ritira la squadra : E' accaduto tutto in una partita del campionato di Promozione campana, i carabinieri di Avellino indagano ' I miei ragazzi vanno rispettati, basta con questo sistema malato del calcio '. A parlare all'...

Arbitro intima "Zitto negro" e la squadra calcio abbandona il campo : Fermare per un giorno il campionato di calcio di promozione, almeno per il girone C, e "fare pulizia" rispetto a "certe persone". E' così che il presidente del Serino calcio Donato Trotta chiede di rispondere a un episodio che ritiene "gravissimo" accaduto ieri durante la partita con il Real Sarno, un insulto razzista da parte dell'Arbitro. La gara è stata sospesa al 64', quando la squadra di casa ha abbandonato il campo dopo aver subito ...