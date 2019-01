Vittoria per la On Sharing Mens Sana contro la Junior Casale - FOTO

Vittoria per la On Sharing Mens Sana contro la Junior Casale : La cronaca Nel primo minuto di gioco, Pinkins e Marino arrivano fino al ferro, mentre Martinoni e Cepic segnano in semigancio , 4-4, . Cepic piazza la prima bomba del match e Martinoni buca la retina ...

Fa Cup - esordio con Vittoria per Higuain : il Chelsea supera lo Sheffield [FOTO] : 1/24 AFP/LaPresse ...

Ascolti - ancora una Vittoria per C’é Posta per te : ancora grandi Ascolti per “C’è Posta per Te” che cresce e si conferma il programma più visto del sabato sera con 5.457.000 spettatori e il 28,6% di share, mentre Amadeus, con Ora o Mai più scende rispetto alla prima puntata al 15,8% radunando 3.019.000 spettatori. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha convinto 1.173.000 spettatori pari al 5.1% di share mentre Swat si attesta a 1.130.000 spettatori pari al 5.2% di share, battuti da Italia 1 con il film di ...

Sci - SuperG Kitzbuhel : Dominik Paris sul podio. Vittoria per Ferstl : Kitzbuhel - Arriva un altro podio per Dominik Paris . Dopo la Vittoria nella discesa libera , l'azzurro conquista il terzo posto nel SuperG di Kitzbuhel . Una gara spettacolare, quella che chiude il ...

Sci alpino - SuperG Kitzbuehel 2019 : Dominik Paris colpisce ancora! Terzo posto prezioso. Vittoria di Ferstl - Innerhofer nella top10 : Vittoria a sorpresa nel SuperG di Kitzbuehel. A salire sul gradino più alto del podio è il tedesco Josef Ferstl, che ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno, centrando il secondo successo in carriera dopo quello sempre in SuperGigante in Val Gardena nel 2017. Al secondo posto il francese Johan Clarey, distanziato di soli otto centesimi dal tedesco. Sul podio, però, ancora una volta ci sale un eccezionale Dominik Paris, che conferma il suo ...

Arctic Lapland Rally - Bottas chiude col botto : Vittoria di tappa e quinto posto assoluto per il finlandese : Il pilota della Mercedes ha chiuso al quinto posto assoluto il suo primo Rally, vincendo anche l’ottava tappa insieme al suo navigatore Timo Rautiainen Splendida figura di Valtteri Bottas nell’Arctic Lapland Rally, chiuso al quinto posto della classifica generale. Nel primo appuntamento del campionato finlandese, il pilota della Mercedes non ha affatto demeritato considerando il suo debutto nei Rally, vincendo anche ...

Scherma – Coppa del Mondo di sciabola femminile : Irene Vecchi sul podio - Vittoria per la Francia : La tappa di Salt Lake City della Coppa del Mondo di sciabola femminile va a Cecilia Berder: Irene Vecchi sale sul terzo gradino del podio Nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Salt Lake City a trionfare è stata la francese Cecilia Berder. La transalpina ha sconfitto in finale la russa Sofya Velikaya, che aveva a sua volta eliminato agli ottavi di finale Arianna Errigo. Sul terzo gradino del podio si è piazzata invece Irene ...

Crush Style : corso per istruttori a Vittoria : Sotto l'egida del Csain si svolgerà il 23 e 24 febbraio a Vittoria un corso di formazione per istruttori di Crush Style. Docente: Savio Magro

Samsung Volley Cup – Vittoria netta per Banca Vasabbina Brescia su Filottrano : Samsung Volley Cup: La Banca Valsabbina Millenium Brescia si impone in tre set sulla Lardini Filottrano nell’anticipo della 17^ giornata Festeggia la Banca Valsabbina Millenium Brescia nel primo anticipo della 17^ giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile: davanti al proprio pubblico le Bresciane sconfiggono per 3-0 la Lardini Filottrano, ottenendo il secondo successo consecutivo in campionato e compiendo un passo ...

Giampaolo - contento per Vittoria e Fabio : ANSA, - GENOVA, 26 GEN - Una vittoria per l'Europa ma soprattutto per la storia, fatta da Fabio Quagliarella. Marco Giampaolo alla fine di Samp-Udinese non può che essere soddisfatto. "E' stata una ...

Sci - Super-G Garmisch : Vittoria Schmidhofer - Sofia Goggia incanta ed è seconda : E per l'austriaca è la terza vittoria in Coppa del Mondo, tutte in questa stagione. Le posizioni in vetta non cambiano più, con Lara Gut che rimane terza a 45 centesimi. Ma l'Italia sorride anche ...

Apoteosi azzurra - storica Vittoria per Lorenzo Musetti : è il primo italiano a conquistare l’Australian Open Junior : Il giocatore italiano supera in finale l’americano Nava, al termine di una partita infinita terminata 2-6, 6-4, 7-6(12) Il cielo sopra Melbourne si colora di azzurro, Lorenzo Musetti vince l’Australian Open Junior ed entra di diritto nella storia nel tennis italiano, diventando il primo giocatore del Belpaese a vincere il torneo di Melbourne. Una soddisfazione enorme per il classe 2002, capace di superare in finale ...

VIDEO Dominik Paris - la Vittoria nella discesa di Kitzbuehel 2019. Streif conquistata per la terza volta! : Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. L’altoatesino ha giganteggiato sulla mitica Streif e si è laureato dottore nell’Università della velocità per la seconda volta in carriera dopo il sigillo del 2013 (ma non va dimenticato il successo in superG nel 2015). Oggi l’azzurro è stato praticamente perfetto, ha fatto gara alla pari con Feuz e nel finale si è ...