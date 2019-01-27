L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2019 ore 16:30 proviene da RomaDailyNews.
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 27 GENNAIO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA A24 Roma TERAMO DOVE UN INCIDENTE GENERA CODE TRA CARSOLI E VICOVARO IN DIREZIONE Roma SULLA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO ATTIVATO IL SERVIZIO DEI MEZZI SPARGISALE PER LE NEVICATE IN CORSO, PER IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITA’ DEL 27 GENNAIO 2019 ORE 13.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA APPIA E TUSCOLANA SULLA CASILINA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALTEZZA FINOCCHIO IN DIREZIONE ALBANO SI RALLENTA SULLA VIA APPIA DA VIA CONFINI DI CASTEL GANDOLFO A VIA MOLE DI CASTEL GANDOLFO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA OGGI A Roma MOLTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 27 GENNAIO 2019 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA APPIA E TUSCOLANA ANCHE PER INCIDENTE AVVENUTO SULLA RAMPA DI USCITA DIREZIONE ANAGNINA SULLA CASILINA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALTEZZA FINOCCHIO IN CENTRO VIA DEI FORI IMPERIALI E’ISOLA PEDONALE PERTANTO SONO DEVIATE LE LINEE 51 75 85 87 E 118 IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 27 GENNAIO 2019 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SU STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PIOVE SULLA A1 MILANO NAPOLI TRA ORTE E IL BIVIO A1/DIRAMAZIONE Roma NORD PRESTARE ATTENZIONE E MANTENERE LA DISTANZA DAL VEICOLO CHE CI PRECEDE; AL RIGUARDO RICORDIAMO L’ALLERTA METEO SUL Lazio PER LE PROSSIME ORE, CON PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 27 GENNAIO 2019 ORE 9.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SU STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO IN CENTRO VIA DEI FORI IMPERIALI E’ISOLA PEDONALE PERTANTO SONO DEVIATE LE LINEE 51 75 85 87 E 118 IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA OGGI A Roma MOLTI EVENTI PER NON DIMENTICARE TRA QUESTI ALLA ORE 12.30 UN CONCERTO CON INGRESSO LIBERO PRESSO L’ARCO DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITA’ DEL 27 GENNAIO 2019 ORE 9.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SU STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO IN CENTRO VIA DEI FORI IMPERIALI E’ISOLA PEDONALE PERTANTO SONO DEVIATE LE LINEE 51 75 85 87 E 118 IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA OGGI A Roma MOLTI EVENTI PER NON DIMENTICARE TRA QUESTI ALLA ORE 12.30 UN CONCERTO CON INGRESSO LIBERO PRESSO L’ARCO DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITA’ DEL 27 GENNAIO 2019 ORE 8.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SU STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO IN CENTRO VIA DEI FORI IMPERIALI E’ISOLA PEDONALE PERTANTO SONO DEVIATE LE LINEE 51 75 85 87 E 118 RICORDIAMO CHE OGGI PER LAVORI SULLA VIA APPIA ANTICA E’ ISTITUITO IL SENSO UNICO DI MARCIA DALLA CHIESA DEL QUO VADIS ALL’INCROCIO TRA VIA DELLE MURA LATINE E VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 27 GENNAIO 2019 ORE 7.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SU STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA ALTEZZA SETTEVENE IN DIREZIONE MONTEROSI RICORDIAMO CHE OGGI PER LAVORI SULLA VIA APPIA ANTICA E’ ISTITUITO IL SENSO UNICO DI MARCIA DALLA CHIESA DEL QUO VADIS ALL’INCROCIO TRA VIA DELLE MURA LATINE E VIA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 26 GENNAIO 2019 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA A SEGUITO DI CADUTA MASSI NEI PRESSI DEL KM 11+500 RESTA CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA IN DIREZIONE Roma; AL MOMENTO SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA; RESTANDO NEL QUADRANTE NORD TRAFFICO RALLENTATO IN VIA SALARIA, TRA VILLA SPADA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 26 GENNAIO 2019 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio IN VIA FLAMINIA, A SEGUITO DI CADUTA MASSI RESTA CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA NEI PRESSI DEL KM 11+500; INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON RALLENTAMENTI CHE AL MOMENTO SI SEGNALANO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL CENTRO; RESTANDO NEL QUADRANTE NORD TRAFFICO RALLENTATO IN VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 26 GENNAIO 2019 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio A SEGUITO DI CADUTA MASSI SULLA CARREGGIATA, IN VIA FLAMINIA RESTA CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA NEI PRESSI DEL KM 11+500; INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON RALLENTAMENTI CHE AL MOMENTO SI SEGNALANO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL CENTRO; RESTANDO NEL QUADRANTE NORD UN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 26 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA, A SEGUITO DELLA CADUTA DI UN MASSO DALLA SCARPATA ADIACENTE ALLA CARREGGIATA STRADALE RESTA CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA NEI PRESSI DEL KM 11+500; INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON RALLENTAMENTI CHE AL MOMENTO SI SEGNALANO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 26 GENNAIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA, A SEGUITO DELLA CADUTA DI UN MASSO DALLA SCARPATA ADIACENTE ALLA CARREGGIATA STRADALE RESTA CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA DEL KM 11+500; INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON RALLENTAMENTI CHE AL MOMENTO SI SEGNALANO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL CENTRO; PASSIAMO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 26 GENNAIO 2019 ORE 13.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LAGIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA FLAMINIA CODE TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE Roma A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 26 GENNAIO 2019 ORE 12.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA E RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LAGIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA FLAMINIA CODE TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE Roma A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI ...