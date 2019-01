Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2019 ore 09 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITA’ DEL 27 GENNAIO 2019 ORE 8.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SU STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO IN CENTRO VIA DEI FORI IMPERIALI E’ISOLA PEDONALE PERTANTO SONO DEVIATE LE LINEE 51 75 85 87 E 118 RICORDIAMO CHE OGGI PER LAVORI SULLA VIA APPIA ANTICA E’ ISTITUITO IL SENSO UNICO DI MARCIA DALLA CHIESA DEL QUO VADIS ALL’INCROCIO TRA VIA DELLE MURA LATINE E VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 27 GENNAIO 2019 ORE 7.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SU STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA ALTEZZA SETTEVENE IN DIREZIONE MONTEROSI RICORDIAMO CHE OGGI PER LAVORI SULLA VIA APPIA ANTICA E’ ISTITUITO IL SENSO UNICO DI MARCIA DALLA CHIESA DEL QUO VADIS ALL’INCROCIO TRA VIA DELLE MURA LATINE E VIA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 26 GENNAIO 2019 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA A SEGUITO DI CADUTA MASSI NEI PRESSI DEL KM 11+500 RESTA CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA IN DIREZIONE Roma; AL MOMENTO SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA; RESTANDO NEL QUADRANTE NORD TRAFFICO RALLENTATO IN VIA SALARIA, TRA VILLA SPADA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 26 GENNAIO 2019 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio IN VIA FLAMINIA, A SEGUITO DI CADUTA MASSI RESTA CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA NEI PRESSI DEL KM 11+500; INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON RALLENTAMENTI CHE AL MOMENTO SI SEGNALANO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL CENTRO; RESTANDO NEL QUADRANTE NORD TRAFFICO RALLENTATO IN VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 26 GENNAIO 2019 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio A SEGUITO DI CADUTA MASSI SULLA CARREGGIATA, IN VIA FLAMINIA RESTA CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA NEI PRESSI DEL KM 11+500; INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON RALLENTAMENTI CHE AL MOMENTO SI SEGNALANO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL CENTRO; RESTANDO NEL QUADRANTE NORD UN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 26 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA, A SEGUITO DELLA CADUTA DI UN MASSO DALLA SCARPATA ADIACENTE ALLA CARREGGIATA STRADALE RESTA CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA NEI PRESSI DEL KM 11+500; INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON RALLENTAMENTI CHE AL MOMENTO SI SEGNALANO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 26 GENNAIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA FLAMINIA, A SEGUITO DELLA CADUTA DI UN MASSO DALLA SCARPATA ADIACENTE ALLA CARREGGIATA STRADALE RESTA CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA DEL KM 11+500; INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON RALLENTAMENTI CHE AL MOMENTO SI SEGNALANO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL CENTRO; PASSIAMO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 26 GENNAIO 2019 ORE 13.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LAGIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA FLAMINIA CODE TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE Roma A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 26 GENNAIO 2019 ORE 12.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA E RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LAGIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA FLAMINIA CODE TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE Roma A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 26 GENNAIO 2019 ORE 11.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LAGIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA FLAMINIA CODE TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE Roma A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER LAVORI SULLA SP600 VIA NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 26 GENNAIO 2019 ORE 10.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO. SULLA FLAMINIA CODE TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE Roma A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER LAVORI PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA FERROVIARIA PISA–Roma PER UN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 26 GENNAIO 2019 ORE 9.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO. SULL’A1 Roma NAPOLI INCIDENTE AL KM 661+000 CODE TRA CASSINO E PONTECORVO IN DIREZIONE Roma. TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA CORSIA IN DIREZIONE NAPOLI PER INTERVENTO ELISOCCORSO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: SERVIZIO RALLENTATO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 26 GENNAIO 2019 ORE 8.05 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO. SULL’A1 MILANO NAPOLI CODE PER UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA IN DIREZIONE NAPOLI. PER QUANTO RIGUARDA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 26 GENNAIO 2019 ORE 7.20 FEDERICO ASCANI BUongiorno E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. UNO SGUARDO AGLI EVENTI: A SORA OGGI E DOMANI SI SVOLGERA’ LA FESTA DI SAN GIULIANO MARTIRE. istituitI i divietI di ...